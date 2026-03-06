SV Ciwan verpflichtet Sedat Talu aus der Landesliga Neuzugang kommt ebenfalls vom SV Lindwedel-Hope von NK · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Ciwan hat auf dem Winter-Transfermarkt erneut zugeschlagen und sich die Dienste eines erfahrenen Spielers gesichert. Sedat Talu wechselt, wie zuletzt auch Engin Kiy, vom SV Lindwedel-Hope zum SV Ciwan und läuft ab sofort für den Verein auf. Das gab der Verein via Instagram preis.

Mit seiner Erfahrung und Qualität soll der routinierte Akteur das Team verstärken und bei der ambitionierten Zielsetzung unterstützen. Beim SV Ciwan verfolgt man weiterhin klar die Mission „Aufstieg in die Bezirksliga“, an der Talu künftig aktiv mitwirken soll. Ein wichtiger Faktor für den Wechsel war für ihn zudem die Möglichkeit, wieder gemeinsam mit einem bekannten Mitspieler auf dem Platz zu stehen. Der Verein erklärt dazu: „Ein besonderer Beweggrund für seinen Wechsel war der Wunsch, wieder gemeinsam mit Engin Kiy auf dem Platz zu stehen und an alte, erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen.“

Der SV Ciwan bedankt sich außerdem beim bisherigen Verein des Spielers für die Zusammenarbeit. „Sedat und der SV Ciwan bedanken sich herzlich beim SV Lindwedel-Hope für die unkomplizierte Freigabe und die fairen Gespräche.“ Talu überzeugte bei Lindwedel-Hope durch beeindruckende Torqouten und kam in der Saison 22/23 auf 22 Tore in der Landesliga. Außerdem lief er für Eintracht Celle in der Oberliga auf und kennt die Kreisliga aus Zeiten bei Dicle Celle. In der laufenden Saison stand Talu 16 Mal in der Landesliga auf dem Feld und traf drei Mal.