SV BW Münster-Sarmsheim feiert ersten Sieg

„Die erste Halbzeit war okay und wir führen 1:0. In der zweiten Halbzeit hat Finthen den Druck erhöht und ist zum gerechten Ausgleich gekommen. Unser Torhüter Justin Aksu hat uns den Punkt gerettet. Wenn wir die Konter besser ausspielen, hätten wir auch noch gewinnen können. Das wäre aber nicht verdient gewesen“, sagte TSG-Trainer Denis Wetz.

FC-Coach Milan Dobrijevic gab zu Protokoll: „Es war von beiden Mannschaften ein chaotisches Spiel. Beide Defensiven haben fahrlässige Fehler gemacht. Hätten beide Offensiven alle Geschenke angenommen, hätte man in diesem Spiel noch viel mehr Tore gesehen. Das Spiel hätte jederzeit auf beide Seiten kippen können. Am Ende waren wir einfach froh, dass der Abpfiff ertönt ist und wir das Spiel gewonnen haben.“

Spvgg. Ingelheim II – VfL Frei-Weinheim 1:1 (1:1)

Spvgg-Trainer Sebastian Frey äußerte sich zum Remis gegen den Tabellenzweiten: „Im Großen und Ganzen geht die Punkteteilung über 90 Minuten in Ordnung. Auf beiden Seiten hat es wenig zwingende Chancen gegeben, da beide Abwehrreihen sehr stark aufgespielt haben. Jetzt sind wir froh, ein freies Wochenende zu haben und das Kranken- und Verletztenlager zu reduzieren, um in Gau-Algesheim auf mehr spielfähige Spieler zurückgreifen zu können.“

Tore: 0:1 Jan Sören Schweikhard (24.), 1:1 Bastian Andreas Fetzer (45.+2)

SV BW Münster-Sarmsheim – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 3:2 (1:1)

Lucas Bredel, Spieler und sportlicher Leiter bei der SV BW Münster-Sarmsheim, teilte mit: „Wir sind in der ersten Halbzeit unglücklich in Rückstand geraten, ohne zuvor einen wirklich zwingenden Torschuss gegen uns gehabt zu haben. Durch einen Torwartfehler auf der Gegenseite konnte Paul Bettenheimer ausgleichen. In der zweiten Halbzeit sind wir auch besser ins Spiel gekommen und konnten durch Noah Auffahrt in Führung gehen. Insgesamt hätten wir nach 70 Minuten auch deutlich höher führen können, da wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte noch einige hundertprozentige Torchancen haben liegen lassen. Durch einen langen Ball nach einem Freistoß aus 50 Metern haben wir dann das 2:2 gefangen. Das Spiel war dann wieder offen in den letzten zehn Minuten. In der Nachspielzeit waren wir dann das glücklichere Team und konnten nach einem Eckball durch Andreas Wittköpper per Kopf kurz vor Abpfiff noch den Sieg einfahren.“

Tore: 0:1 Thomas Munk (15.), 1:1 Paul Bettenheimer (21.), 2:1 Noah Auffahrt (58.), 2:2 Luke Mielitz (68.), 3:2 Andreas Wittköpper (90.+3)

TSG Hechtsheim – SV 1910 Gau-Algesheim 0:4 (0:1)

„Die ersten 30 Minuten hatte Hechtsheim Feldvorteile und war die bessere Mannschaft. Danach wurden unsere Ballbesitzphasen länger, wodurch wir immer mehr Druck aufbauen und uns kurz vor der Pause dafür mit dem 1:0 belohnen konnten. Nach der Halbzeit haben wir keine klare Torchance mehr zugelassen und uns selbst einige erspielt, von denen wir noch drei in Tore umgemünzt haben. Insgesamt eine Top-Leistung gegen einen guten Gegner, der besser ist als es die Tabelle vermuten lässt”, berichtete SV-Spielertrainer Johannes Kull.

Tore: 0:1, 0:2 Johannes Kull (43.; 56., Kopfball), 0:3 Patrick Dengler (73.), 0:4 Fabian Commes (88.), Besonderes Vorkommnis: Nico Osten (TSG Hechtsheim) hält FE von F. Commes (34./SV Gau-Algesheim)

TSG 1848 Heidesheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 0:4 (0:3)

SV-Trainer Frank Reichert kommentierte: „In einem sehr fairen Spiel haben die ersten 15 Minuten Heidesheim gehört. Danach haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen. In der zweiten Hälfte ist uns - trotz einer Vielzahl von Torchancen - nur noch das 4:0 gelungen. Insgesamt ein verdienter Sieg.“

Tore: 0:1 Niklas Wein (22.), 0:2 Jannik Thomas (40.), 0:3 Pascal Witzke (43.), 0:4 Tjaard Krusch (73.)

FV Hassia Kempten – SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 0:2 (0:1)

„Ich bin mega glücklich über das Spiel. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch über unsere Spielweise. Wir haben eine sehr starke sowie kämpferische Mentalität an den Tag gelegt und waren jederzeit wachsam und scharf in unseren Aktionen. Daher bin ich der Meinung, dass wir spielerisch sehr überzeugen konnten und das Derby verdient gezogen haben“, so das Fazit von SG-Trainer Dilsad Özsoy.

Tore: 0:1 Tobias Enslinger (2., Kopfball), 0:2 Esmail Mahmoud (84.)