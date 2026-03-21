SV Burkheim trauert um Willi Behrens

Tief bewegt und mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Trainer und Freund Willi Behrens, der im Alter von 64 Jahren verstorben ist.
Willi war insgesamt zwei Mal beim SV Burkheim als Trainer tätig. Die erste Amtszeit belief sich auf die Jahre 2007 – 2008, die zweite auf den Zeitraum von 2009 – 2012. Den größten sportlichen Erfolg verzeichnete der SV Burkheim 2008, als die Mannschaft unter Willi die Kreisliga B Meisterschaft feiern konnte.
Willi bleibt uns als ein sehr geradliniger und aufrichtiger Mensch in Erinnerung. Neben seiner sozialen Ader zeichnete er sich durch einen hohen Fußballsachverstand aus. Auch nach seinem Ausscheiden beim SV Burkheim war Willi gern gesehener Gast im Rheinstadion und beliebter Diskussionspartner.
Nach kurzer, schwerer Krankheit ging Willi am 08.03.2026 von uns. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Frau Wibke, den Kindern und Angehörigen.