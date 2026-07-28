SV Burkheim präsentiert ersten Neuzugang

Der SV Burkheim freut sich mit Dennis Minardi seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren zu können.

Der 32-jährige spielte zuletzt für den FC Auggen II und wird den SVB mit seinem Spielwitz und seiner höherklassigen Erfahrung verstärken. Dennis ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und macht uns mit seiner Kreativität noch variabler im Angriffsdrittel.

Wir heißen Dennis herzlich in Burkheim willkommen und wünschen ihm einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start in die Vorbereitung auf die Runde 26/27