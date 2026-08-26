SV Burkheim komplettiert den Kader mit drei weiteren Neuzugängen

Der SV Burkheim freut sich, seine Kaderplanung für die Saison 26/27 mit drei weiteren Neuzugängen abzuschließen.

Mit Frank Caspar, Alexis Savalle und Nico El-Ghaoui schließen sich dem SV Burkheim

drei weitere vielversprechende Neuzugänge an, die sowohl auf als auch neben dem

Platz eine Bereicherung sein werden.

Frank und Alexis kommen vom Ligakonkurrenten FV Sasbach. Während Frank in der

Defensive beheimatet ist und dort mit seiner Ruhe, Erfahrung und Zweikampfstärke für

Stabilität sorgen wird, fühlt sich Alexis in der Mittelfeldzentrale am wohlsten. Mit seinem

Spielverständnis gepaart mit seiner körperlichen Robustheit und Übersicht, wird er uns

dabei helfen, unser Spiel zu strukturieren und zu lenken.