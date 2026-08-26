SV Burkheim komplettiert den Kader mit drei weiteren Neuzugängen

Der SV Burkheim freut sich, seine Kaderplanung für die Saison 26/27 mit drei weiteren
Neuzugängen abzuschließen.
Mit Frank Caspar, Alexis Savalle und Nico El-Ghaoui schließen sich dem SV Burkheim
drei weitere vielversprechende Neuzugänge an, die sowohl auf als auch neben dem
Platz eine Bereicherung sein werden.
Frank und Alexis kommen vom Ligakonkurrenten FV Sasbach. Während Frank in der
Defensive beheimatet ist und dort mit seiner Ruhe, Erfahrung und Zweikampfstärke für
Stabilität sorgen wird, fühlt sich Alexis in der Mittelfeldzentrale am wohlsten. Mit seinem
Spielverständnis gepaart mit seiner körperlichen Robustheit und Übersicht, wird er uns
dabei helfen, unser Spiel zu strukturieren und zu lenken.
Mit Nico El-Ghaoui stößt ein Offensiv-Allrounder zum Team, der bereits in der
Vergangenheit unter Trainer Markus Großklaus gespielt hat. Er kommt von SV Ebnet, wo
er zuletzt als spielender Co-Trainer aktiv war. Er bringt eine Standard- und
Abschlussstärke mit, die unserem Offensivspiel zusätzliche Variabilität bringen wird.
Wir freuen uns, hiermit die Kaderplanung für die kommende Saison offiziell
abzuschließen und auf eine spannende Saison 26/27. Allen Neuzugängen wünschen wir
einen erfolgreichen und verletzungsfreien Start in die Saison.