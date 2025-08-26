SV Burkheim finalisiert die Kaderplanung mit weiteren Neuzugängen

Der SV Burkheim hat mit Mohamed Bouzouina, Damian Sefsalihi und Marvin Zehner drei weitere Neuzugänge präsentiert. Bouzouina "war zuletzt in Frankreich aktiv, ist Verteidiger und weiß mit seiner Übersicht und Zweikampfstärke zu überzeugen", heißt es seitens des B-Kreisligisten. Der 35-Jährige war in der Saison 2016/17 für die Verbandsligisten FC Bötzingen und FC Waldkirch aktiv.

Sefsalihi spielte zuletzt bei der SG Breisach "und wird mit seiner Dribbelstärke kombiniert mit seinem Tempo eine weitere Verstärkung in der Offensive darstellen". Zehner schließt sich dem SVB vom SC Kiechlinsbergen an "und wird unser Team mit seinem Ehrgeiz und Einsatzwillen bereichern", so der Verein weiter.