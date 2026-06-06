SV Burguffeln

Die neue sportliche Leitung für die Saison 2026/27 steht fest: Sebastian Neubauer , 42 Jahre, übernimmt das Amt des Cheftrainers. Er begann 2012 bei uns als Spieler und bringt zudem eine Trainererfahrung aus dem Handball mit. Pascal Kitta, 29 Jahre, war in der Rückrunde bereits als Trainer aktiv und wird nun als spielender Co-Trainer gemeinsam mit Sebastian Neubauer das Team in die neue Saison führen. Wir freuen uns auf eine spannende Saison.