SV Burgrieden: "Ein riesen Kompliment an die Mannschaft"

– Foto: Matthias Kloos

Der SV Burgrieden hat den Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben verpasst. Nach der 1:3-Niederlage im entscheidenden Relegationsspiel gegen die SGM Äpfingen/Baltringen bleibt der SVB auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A. Für die Mannschaft von Trainer Markus Bürk endete damit eine Relegation, in der Burgrieden bis zuletzt um den Aufstieg kämpfte, sich am Ende aber nicht für die gute Leistung belohnte.

Besonders bitter war für den SVB, dass die Entscheidung unter erschwerten Umständen fiel. Bereits am Vortag hatte Burgrieden ein intensives Spiel bestritten, das abgebrochen worden war. Einen Tag später musste die Mannschaft erneut antreten und spielte über weite Strecken in Unterzahl. Bürk lobte seine Mannschaft nach dem verlorenen Finale: "Gerade auch mit den 90 Minuten von gestern in den Beinen, auch jetzt über 30 Grad nochmal über 60 Minuten in Unterzahl kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die haben alles aus sich rausgeholt.“

Für den Trainer überwog trotz der Niederlage der Respekt vor der Leistung seiner Spieler. Der SV Burgrieden hielt die Partie lange offen und blieb trotz der Belastung im Spiel. „Die Mannschaft hat das Spiel bis kurz vor Schluss offen gestaltet. Also an die Mannschaft einfach ein riesen Kompliment, da hat jeder wieder gefightet wie letzte Woche schon."

Auch den Fehler von Jan Gutzer, der zum Rückstand kurz vor Spielende führte, wollte Bürk nicht zu hoch bewerten. Er stellte sich ausdrücklich vor seinen Torhüter. „Ich habe es gerade zu ihm gesagt, wegen ihm sind wir überhaupt hier gestanden. Jeder macht einen Fehler, jetzt ist es eben heute so geworden. Aber da brauchen wir ihm gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube ihn nervt es gerade am meisten.“ Die Aussage zeigt, dass Bürk den verpassten Aufstieg nicht auf eine einzelne Szene reduzieren wollte. Vielmehr sah er die gesamte Saison und den Weg in das Relegationsfinale als Leistung der Mannschaft.

Der Blick geht nach vorn

Entsprechend fällt sein Gesamturteil trotz der Enttäuschung positiv aus. „Totzdem alles in allem bin ich sehr stolz auf die Mannschaft und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an.“ Damit ist auch die Richtung für die kommende Spielzeit vorgegeben. Burgrieden bleibt in der Kreisliga A, will aber erneut eine Rolle im oberen Bereich spielen. Bürk formulierte den Anspruch klar: „Es ist auf jeden Fall das Ziel wieder oben mitzuspielen, aber das ist natürlich immer eine riesen Herausforderung. Die Saison geht in sechs Wochen schon wieder los. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dann auch wieder fit sind."

Barwan und Gutzer gehen

Personell soll die Grundlage dafür weitgehend erhalten bleiben. Der SV Burgrieden muss zwei Abgänge verkraften. Bürk erklärte dazu: „Timo Barwan geht und unser Torwart Jan Gutzer geht nach Reinstetten. Alle anderen bleiben an Bord.“ Wie schon berichtet wechselt Co-Spielertrainer Timo Barwan als Spielertrainer zum SV Ringingen.

Im Tor gibt es bereits eine neue Lösung. „Einen Neuzugang im Tor haben wir dann auch, das ist Tom Benkovic von der A-Jugend des SSV Ehingen-Süd. Er wird dann unser neuer Stammkeeper.“