SV Büren feiert nach 31 Jahren wieder die A-Liga-Meisterschaft

Der SV Büren 2010 ist in den letzten Wochen dem TuS Recke davon marschiert und sicherte sich im vorgezogenen Heimspiel des 27. Spieltags durch einen 3:0-Erfolg gegen SW Lienen den Titel. Schon ein Punkt hätte gereicht, um den letztjährigen Bezirksligisten Recke hinter sich zu lassen.

Es ist der größte Erfolg seit 31 Jahren, als der VfL zuletzt die A-Liga-Meisterschaft gewann und ein einjähriges Intermezzo in der Bezirksliga feierte. Zuvor war man in Lotte-Büren lediglich von 1979 bis 1982 im überkreislichen Fußball vertreten gewesen. Das Zuhause in der Spielzeit 2024/25 wird die Bezirksliga 12 sein.