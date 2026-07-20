SV Bübingen mit vielen Vorschuss-Lorbeeren

Rouven-Nicklas Stupp und der SV Bübingen spielten eine tolle Rückrunde und gehen als Titelfavorit in die neue Saison. Stupp erzielt hier das 6:1 beim letzten Saisonspiel gegen den TuS Eschringen. – Foto: Armin Schwambach

In einer kleinen Umfrage hat Fupa in der Liga nachgehört, wie es um den Stand der Vorbereitung steht, wer die Titelfavoriten sind und was sich der eigene Verein ausrechnet.

Wenn es nach der Konkurrenz geht, ist Bübingen der große Favorit. Viele Trainer und Verantwortliche meinen, dass die Elf, die letzte Saison schon eine tolle Rückrunde spielte, Meister werden wird. „Wir haben eine gute Truppe zusammen und auch einige gute Spieler dazu bekommen. Doch das große Geld ist bei uns nicht zu verdienen. Da sind wir gebrannte Kinder. Doch wenn uns die Konkurrenz auf den Schild hebt, dann nehmen wir das an“, sagt Bübingens Spielausschuss Robin Scheid.

Mit einem verjüngten Kader geht der Vorjahres-Dritte in die Saison. Einige etablierte Spieler sind gegangen, aufgefüllt wurde mit jungen Nachwuchskräften. Nils Brehme, der Vereinschef, will trotzdem unter die ersten Fünf. Für Brehme, dem es nach langer Verletzung wieder besser geht, ist Bübingen der Topfavorit. Trainer bleibt Peter Oswald, wohl noch immer der kompletteste Spieler der Liga.

Über die Relegation (2:1-Sieg gegen Ay Yildiz) stieg der SVS in die Landesliga auf. Tim Greulach, der im Winter als Spieler gekommen war, hat im Sommer das Traineramt übernommen. „Wir sind gerade dabei, die Strukturen zu straffen. Der Stand der Vorbereitung ist zufriedenstellend. Die Probleme, die wir haben, haben andere auch“, meint der 38-Jährige mit der langen Saarlandliga-Erfahrung. „Drin bleiben ist das erste Ziel. Das trauen wir uns zu.“ Im heimischen Ruhbach-Stadion ist das Team mit dem Kämpferherzen nicht zu unterschätzen.

Eine schwere Runde liegt hinter dem SC Blies. Nur knapp konnte das Durchreichen in die Bezirksliga verhindert werden. Doch Trainer Carsten Wagner warnt. „Die neue Runde wird nicht leichter. Wir haben nur 18 Spieler im Kader, da darf nicht viel passieren. Für uns wird es ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Im ersten Spiel kommt der Nachbar aus Auersmacher zum Derby. Hoffnungen setzt Wagner auf seinen Kumpel Sascha Bickelmann, der zurück nach Bliesransbach kam.

Gerade noch so dem Abstieg von der Schippe gesprungen, hat man beim SC die Zeichen erkannt und stellt den Kader neu auf. Mit dem jungen Trainer Yannick Laqua sollen wieder bessere Zeiten anbrechen. „Wir wollen uns neu aufstellen, auch was das Mannschaftsbild angeht. Dazu sollen wieder mehr deutsche Spieler in den Großwald gelockt werden. Doch das wird seine Zeit dauern“, sagt der neue Coach. Gleich im ersten Spiel steht das Derby gegen Rockershausen an. Laqua sieht in Bübingen und Röchling Völklingen die Titelkandidaten.







SVG Quierschied II:

Sascha Schaum und Julian Fernsner werden in der neuen Saison die Trainer-Verantwortung bei der Reserve des Saarlandligisten tragen. Es wartet keine leichte Aufgabe auf die Beiden, denn etliche Leistungsträger kehrten den „Wambe“ kurzfristig den Rücken und wechselten zu höherklassigen Vereinen. „Wir haben die Lücken mit Jungs aus dem Nachwuchs gefüllt. Wir erwarten eine schwere Saison“, meint Kai Berrang. „Berry“ sieht Bübingen als stärkstes Team im Feld.

DJK Püttlingen:

Nach seiner schweren Erkrankung ist Trainer Ralf König wieder auf dem Damm. „Zwar noch nicht so ganz, da brauche ich noch ein paar Wochen, aber ich kann das Training wieder leiten“, sagt der Übungsleiter. „Die Jungs ziehen mit, wir arbeiten hart und sind voll im Soll.“ Vor einigen Tagen wurde der ambitionierte VfB Differten aus der Bezirksliga Saarlouis mit 7:0 in die Schranken gewiesen. „Wir sind gespannt, wie es in der neuen Saison aussieht. Die Jungs sind auf jeden Fall heiß.“

Röchling Völklingen:

Der Aufsteiger muss einige Verletzte beklagen, wie Trainer Freddy Ferdinand berichtet. Dennoch will Ferdinand nicht meckern: „Der Kader zieht gut mit, wir haben einige gute Vorbereitungsspiele gemacht.“ Mit seiner jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft will der Trainer einen einstelligen Platz belegen. Zum Auftakt kommt es zum Duell gegen Mitaufsteiger FV Fischbach.

FV Fischbach:

Auch beim Meister der Bezirksliga Saarbrücken sind noch Spieler in Urlaub. Trainer Vincenzo Simonetta, der den Club nach dem Abstieg in die Bezirksliga sofort wieder in die Landesliga führte, will nicht jammern. „Das sind Allerwelts-Probleme. Damit schlagen sich andere Vereine auch herum. Unser Kader trainiert gut, ich bin zufrieden.“ Das erste Spiel gegen Röchling sieht Simonetta als Duell auf Augenhöhe. „Der Gegner hat gute Jungs in seinen Reihen. Wir aber auch“, lacht der erfahrene Übungsleiter.

SV Rockershausen:

Nach einer tollen Vorrunde, musste der SVR in der Rückrunde der letzten Saison einige Federn lassen. Mit Maurice Urnau, der seinen Vater Stefan als Trainer beerbte, und Yannick Bentz, der aus Kleinblittersdorf kam, geht ein neues Trainerduo an den Start. Die Beiden freuen sich über einen guten Trainingsbesuch und auf das Derby am ersten Spieltag, das gleich gegen den Nachbarn vom SC Altenkessel über die Bühne geht.

SV Gersweiler:

Sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung zeigt sich Christian Braun, der Vorsitzende des SVG. „Die Mannschaft steht gut im Saft. Nachdem wir in der letzten Saison doch unter den Erwartungen geblieben sind, wollen wir es diesmal besser machen. Dafür haben wir die Mannschaft verstärkt.“ Brauns Favoriten sind der SV Bübingen und der SV Walpershofen. Der SVG will sich „bedeutend mehr“, so Braun, nach oben orientieren.

FC Neuweiler:

Nach der ersten guten Landesliga-Saison erwartet Trainer Sathees Arulanantham, der bereits in seine siebte Saison beim FC geht, eine Steigerung seiner Mannschaft. „Es kehren einige Langzeit-Verletzte in den Kader zurück. Damit werden wir stärker. Auch unsere Neuen machen es gut. Ich habe nicht viel zu meckern“, zeigt sich der Trainer zufrieden. Titelfavorit ist der SV Bübingen. Sein Team will der Trainer unter die ersten Fünf führen. Und dann, ganz Beckenbauer-like, „Schau’n wir mal.“

SV Ludweiler:

Auch in Ludweiler war man mit der ersten Landesliga-Runde zufrieden. Bedingt dadurch, dass noch einige Stammkräfte in Urlaub sind, verursacht der Fitnessstand bei Christoph Müller, dem Trainer des SVL, der seit einigen Wochen auch als Vorsitzender Sport im Amt ist, einiges Kopfweh. „Dennoch wollen wir uns im zweiten Jahr verbessern. Wir streben einen Platz im ersten Drittel an.“ Routinier Christian Puff hängt noch eine Runde dran, was dem SVL sicherlich guttun wird.

SC Friedrichsthal:

Der Club, der in der letzten Runde lange die Tabelle anführte, in der Rückrunde aber, auch bedingt durch riesiges Verletzungspech, durchgereicht wurde, will diese Saison im oberen Drittel landen, wie der Vorsitzende Thorsten Rau, sagt. „Wir werden einige A-Jugendliche in den Kader einbauen. Es ist uns lieber, mit jungen Spielern zu arbeiten, statt teure Spieler zu verpflichten.“ Ein Weg, der zur Nachahmung empfohlen wird.

SV Auersmacher II:

Mit einem verjüngten „aber nicht schlechterem“ Kader, wie Trainer Jan-Kevin Müller unterstreicht, geht der SVA in die Saison. Man habe gezeigt, dass man auch mit den Top-Teams mithalten könne. Vier Abgängen von älteren Spielern, die in die AH wechselten, stehen vier junge Neuzugänge gegenüber. „Ziel ist es, Spieler weiter auszubilden und an die erste Mannschaft heranzuführen“, meint Müller. Sein Favorit ist der SV Bübingen.

SV Emmersweiler:

Zufrieden mit dem Stand der Mannschaft und seinen Neuzugängen zeigt sich Roger Casin, der Trainer des SVE, der in der vergangenen Saison aufgestiegen war und nur knapp den Durchmarsch in die Verbandsliga verpasste. Beim eigenen Sportfest wurde der Saarlandligist SV Geislautern mit 2:1 besiegt. „Das war eine gute Leistung, darauf können wir aufbauen“, sagt der Übungsleiter, der mit seinem Team unter die ersten Fünf will.