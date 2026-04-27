SV Budberg „zerreißt“ sich im Spitzenspiel

Der SV Budberg hat im Aufstiegsrennen der Landesliga ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten PSV Wesel zeigte der Spitzenreiter die erhoffte Reaktion und gewann das Topspiel des 29. Spieltags beim Tabellendritten ESC Rellinghausen souverän mit 3:0 (2:0). Für die Essener bedeute die Niederlage einen herben Rückschlag mit Blick auf den Oberliga-Aufstieg.
Vor 400 Zuschauern im Manfred-Scheiff-Stadion, darunter wie angekündigt bei sonnigem April-Wetter zahlreiche mitgereiste Budberger Anhänger, überzeugte die Mannschaft von Trainer Tim Wilke vor allem mit einer geschlossenen Kollektiv-Leistung.
„Jeder hat sich zerrissen“, lobte Routinier Tim Beerenberg nach Abpfiff. Und auch Coach Wilke fand klare Worte – mit einem deutlichen Vergleich zum verkorksten Hinspiel (1:5): „Das war damals schlechteste Saisonleistung, jetzt war es unsere beste.“ Taktisch hatte sich der Tabellenführer, der dem ESC zunächst den Ball überließ, sichtbar etwas einfallen lassen.
Statt wie gewohnt hoch anzulaufen, ließ Budberg den Gegner bewusst kommen, präsentierte sich abwartender, stand tiefer als gewohnt und verdichtete das Zentrum stark. „So konnten wir die Räume für Umschaltmomente nutzen. Läuferisch und taktisch hat das hervorragend funktioniert“, erklärte der Trainer. Der Plan ging voll auf und die Gäste belohnten sich mit der frühen Führung (13.). Nach einer geglückten Pressingsituation landete der Ball bei Fynn Eckhardt, dessen Abschluss abgefälscht im Netz landete. „So ein bisschen Matchglück musst du dir auch erarbeiten, das hatten wir letzte Woche nicht“, sagte Wilke.
Budberg blieb weiter griffig und diszipliniert und legte noch vor der Pause nach. Felix Weyhofen, der nach seiner Verletzungspause für Mike Terfloth in die Startelf gerückt war, krönte seine Rückkehr mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0. Sein platzierter Linksschuss schlug unhaltbar oben rechts im Knick ein (31.).
Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Spitzenreiter wenig anbrennen. Die sonst so abgezockten Gastgeber um die Führungsspieler Luka Bosnjak und Berkan Eken kamen nur selten gefährlich vor das Tor von Marc Anders.
Defensiv stabil, in den Zweikämpfen präsent und nach Ballgewinnen stets gefährlich, kontrollierte Budberg das Spielgeschehen. „Wir haben sie nie zur Ruhe kommen lassen und hinten raus sehr gut verteidigt. Vom Innenblock bis Moritz ganz vorne muss ich alle loben“, so Wilke. Den Schlusspunkt setzte schließlich Moritz Paul, der aus kurzer Distanz eiskalt zum 3:0 einschob (73.). Die 100-Tore-Landesliga-Marke rückt für den Toptorjäger somit immer näher.
Ein kleiner Wermutstropfen blieb jedoch: Rechtsverteidiger Niklas Ueberfeld, der defensiv bis zu seiner Auswechslung stark gefordert war, knickte im Spielverlauf unglücklich mit dem Knöchel und humpelte gestützt vom Feld. Zudem sah er seine fünfte Gelbe Karte. „Er war schon zuletzt angeschlagen, eine Verletzung kommt natürlich nie zum richtigen Zeitpunkt“, meinte Wilke, zeigte sich aber vorsichtig optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Platz steht.“
In der Tabelle behauptet der SV Budberg damit weiterhin die Spitzenposition, auch wenn Verfolger Scherpenberg nach seinem 3:1-Erfolg gegen Kray bei einem Spiel weniger weiterhin zwei Zähler dahinter bleibt. Einen großen Ausblick zum spannenden Meisterschaftskampf wollte der Trainer wie gewohnt nicht geben. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am Donnerstag wartet mit dem vorgezogenen Heimspiel unter Flutlicht gegen den VfB Speldorf (20 Uhr) die nächste knifflige Aufgabe.
Eines aber hat der Auftritt in Rellinghausen deutlich gezeigt: Wenn der SV Budberg seine Qualitäten und sein zielstrebiges Umschaltspiel in dieser Art und Weise weiter auf den Platz bringt, ist er für jeden Gegner nur schwer zu stoppen.