SV Budberg „zerreißt“ sich im Spitzenspiel Landesliga: Der SV Budberg behauptet im Spitzenspiel in beeindruckender Manier die Tabellenführung. Das Team von Tim Wilke besiegt den ESC Rellinghausen auswärts mit 3:0. Welcher Spieler verletzt runter musste. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Budberg schlägt den ESC Rellinghausen mit 3:0 – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der SV Budberg hat im Aufstiegsrennen der Landesliga ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten PSV Wesel zeigte der Spitzenreiter die erhoffte Reaktion und gewann das Topspiel des 29. Spieltags beim Tabellendritten ESC Rellinghausen souverän mit 3:0 (2:0). Für die Essener bedeute die Niederlage einen herben Rückschlag mit Blick auf den Oberliga-Aufstieg.

Vor 400 Zuschauern im Manfred-Scheiff-Stadion, darunter wie angekündigt bei sonnigem April-Wetter zahlreiche mitgereiste Budberger Anhänger, überzeugte die Mannschaft von Trainer Tim Wilke vor allem mit einer geschlossenen Kollektiv-Leistung. "Der Plan ging voll auf" „Jeder hat sich zerrissen“, lobte Routinier Tim Beerenberg nach Abpfiff. Und auch Coach Wilke fand klare Worte – mit einem deutlichen Vergleich zum verkorksten Hinspiel (1:5): „Das war damals schlechteste Saisonleistung, jetzt war es unsere beste.“ Taktisch hatte sich der Tabellenführer, der dem ESC zunächst den Ball überließ, sichtbar etwas einfallen lassen.

Statt wie gewohnt hoch anzulaufen, ließ Budberg den Gegner bewusst kommen, präsentierte sich abwartender, stand tiefer als gewohnt und verdichtete das Zentrum stark. „So konnten wir die Räume für Umschaltmomente nutzen. Läuferisch und taktisch hat das hervorragend funktioniert“, erklärte der Trainer. Der Plan ging voll auf und die Gäste belohnten sich mit der frühen Führung (13.). Nach einer geglückten Pressingsituation landete der Ball bei Fynn Eckhardt, dessen Abschluss abgefälscht im Netz landete. „So ein bisschen Matchglück musst du dir auch erarbeiten, das hatten wir letzte Woche nicht“, sagte Wilke. Budberg blieb weiter griffig und diszipliniert und legte noch vor der Pause nach. Felix Weyhofen, der nach seiner Verletzungspause für Mike Terfloth in die Startelf gerückt war, krönte seine Rückkehr mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0. Sein platzierter Linksschuss schlug unhaltbar oben rechts im Knick ein (31.).