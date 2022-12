SV Budberg: XXL-Weihnachtsfeier fördert Zusammenhalt Rund 650 Gäste kamen zum Event der Budberger Fußball-Jugend mit Showprogramm und Ehrungen.

Sie war richtig voll, die Rheinberger Stadthalle. Rund 650 Gäste, darunter das Gros der Nachwuchsspieler(innen) des SV Budberg, deren Eltern, Geschwistern oder Großeltern, nahmen an der XXL-Weihnachtsfeier der Jugendfußball-Abteilung des Klubs teil. Im Mittelpunkt standen wieder die Ehrungen.

Es war eine kurzweilige Feier, auf der diesmal kein Kaffee ausgeschenkt oder Kuchen serviert wurde, da das Interesse größer war als in den Jahren zuvor. „170 zusätzliche Sitzplätze wurden benötigt, daher mussten wir auf die Tischreihen verzichten“, sagte Obmann Thomas Kehrmann. Jugendvorstandsmitglied Wilhelm Barnowski führte gewohnt sicher und locker durch das rund zweistündige Programm.

Das Team des Jahres

Die F- und E-Junioren sowie Bambini in Nikolauskostümen präsentierten musikalische Kurzbeiträge. Viel Applaus erhielten auch die BI-Junioren für ihren Showact in Badebekleidung. Den Glanzpunkt setzten aber wieder die Trainer und Betreuer. Sie stellten auf komödiantische Weise dar, welche Berufe sie ausüben würden, wenn sie nicht Übungsleiter beim SV Budberg wären. Zwei kleine Spiele der E- und A-Junioren rundeten das Programm ab. Geehrt wurden die Meister-Mannschaften der vergangenen Saison (BII-Junioren, Mädchen U17- sowie U13-Mädchen), die drei Teams, die den Kreispokal gewannen, zudem der Torschützenkönig, die Spielerin des Jahres, die Spieler des Jahres (junger Jahrgang, F- bis D-Jugend; alter Jahrgang, C- bis A-Jugend) sowie Leichtathletin des Jahres.