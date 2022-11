Der SV Budberg trifft auf den SV Rindern. – Foto: Olaf Wesling

SV Budberg will nun nicht den Fokus verlieren Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Budberg tritt am Wochenende auswärts beim SV Rindern an.

Die Topspiel-Wochen sind vorüber. Mit vier Punkten aus den Duellen gegen den GSV Moers (4:1) und Spitzenreiter SV Viktoria Goch (0:0) festigte der SV Budberg in der Bezirksliga, Gruppe 4, den zweiten Platz. Bis zur Winterpause warten größtenteils Kontrahenten aus der unteren Tabellenregion. Der kommende Auswärtsgegner SV Rindern (Anstoß: 17 Uhr) ist nach schwachem Saisonstart seit fast zwei Monaten ungeschlagen. „Sie kommen langsam wieder in Tritt“, weiß auch Tim Wilke, dessen Team in der Vorsaison in beiden Partien keinen Treffer gegen Rindern erzielte.

Heute, 17:00 Uhr SV Rindern SV Rindern SV Budberg SV Budberg 17:00 live PUSH