 2026-04-29T09:20:54.888Z

Allgemeines

SV Budberg will die Konkurrenz unter Druck setzen

Der SV Budberg eröffnet den Landesliga-Spieltag am Donnerstagabend gegen den VfB Speldorf.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Budberg will den nächsten Schritt in Richtung Oberliga gehen.
Der SV Budberg will den nächsten Schritt in Richtung Oberliga gehen. – Foto: Cindy Jahn

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Ein kräftig zerpflückter, dafür aber extrem spannender Spieltag wartet in der Landesliga, Gruppe 2. Los geht es bereits am Donnerstagabend. Spitzenreiter SV Budberg will gegen den VfB Speldorf vorlegen und die Konkurrenz unter Druck setzen. Zeitgleich empfängt Viktoria Goch die SGS Schönebeck. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort, am Samstag gibt es Abstiegskampf pur zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rhenania Bottrop. Diese Partien gib es außerdem.

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Spitzenreiter eröffnet Spieltag

Morgen, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
20:00live

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
20:00live

Scherpenberg bittet zum Derby

Fr., 01.05.2026, 16:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
16:00live

MFC will den Klassenerhalt

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
18:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop
So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf

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