SV Budberg will die Konkurrenz unter Druck setzen

Der SV Budberg will den nächsten Schritt in Richtung Oberliga gehen. – Foto: Cindy Jahn

Ein kräftig zerpflückter, dafür aber extrem spannender Spieltag wartet in der Landesliga, Gruppe 2. Los geht es bereits am Donnerstagabend. Spitzenreiter SV Budberg will gegen den VfB Speldorf vorlegen und die Konkurrenz unter Druck setzen. Zeitgleich empfängt Viktoria Goch die SGS Schönebeck. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort, am Samstag gibt es Abstiegskampf pur zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rhenania Bottrop. Diese Partien gib es außerdem.