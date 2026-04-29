SV Budberg will die Konkurrenz unter Druck setzen

Ein kräftig zerpflückter, dafür aber extrem spannender Spieltag wartet in der Landesliga, Gruppe 2. Los geht es bereits am Donnerstagabend. Spitzenreiter SV Budberg will gegen den VfB Speldorf vorlegen und die Konkurrenz unter Druck setzen. Zeitgleich empfängt Viktoria Goch die SGS Schönebeck. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort, am Samstag gibt es Abstiegskampf pur zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rhenania Bottrop. Diese Partien gib es außerdem.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop
So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf
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