SV Budberg: Wilke-Elf legt am Freitag unter Flutlicht vor Bezirksliga, Gruppe 4:Budberger sind klarer Favorit.

Weil Viktoria Goch erst am Sonntag beim TuS Xanten gefordert ist, kann der SV Budberg mit einem Heimsieg über Schlusslicht FC Aldekerk am Freitagabend (20 Uhr) vorübergehend die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 4, übernehmen.