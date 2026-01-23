Die Leidenszeit von Jonas Twardzik hat ein Ende. – Foto: SV Budberg

SV Budberg: Wiedersehen mit einem Aufstiegshelden Ein Linksverteidiger feiert nach mehr als einem Jahr sein Comeback bei den Landesliga-Fußballern des SV Budberg. Die Vorbereitungspartie beim VfB Homberg geht trotz einer 2:0-Führung an den Oberligisten. Oliver Nowak schnürt einen Doppelpack.

Nach dem Ende der Leidenszeit von Malte Kluge kehrte beim SV Budberg mit Jonas Twardzik ein weiterer Langzeitverletzter auf den Platz zurück. Bei der 2:3-Niederlage (2:1) im Testspiel am Mittwochabend beim VfB Homberg feierte der Linksverteidiger nach mehr als einem Jahr sein Comeback in der Ersten Mannschaft.

Twardzik hatte sich bei den Hallenstadtmeisterschaften 2025 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und zuvor bereits am vergangenen Sonntag erste Spielpraxis gesammelt: Im A-Liga-Team stand der Defensivmann beim 6:1-Sieg in Buchholz für 45 Minuten auf dem Feld. Comeback in der Schlussphase In der Schlussphase des Tests am Duisburger Rheindeich kam der 28-Jährige für Felix Weyhofen ins Spiel. Künftig nimmt Twardzik auf der linken Seite den Konkurrenzkampf mit Luis Weyhofen und Jeremy Umberg auf – ein weiteres positives Signal für die personelle Kadertiefe des Landesligisten. Kurzfristig zustande gekommen war die Partie auf Anfrage der Homberger, nachdem die SpVg Schonnebeck ihr geplantes Testspiel aufgrund von Personalproblemen abgesagt hatte. Für den SV Budberg ging es damit spontan auf den Kunstrasen zum VfB, der Rang sieben in der Oberliga Niederrhein belegt. Vor allem in der Anfangsphase stellte der Landesliga-Vierte den klassenhöheren Gegner vor große Herausforderungen.

Die Rheinberger erwischten den besseren Start und gingen früh durch einen Doppelpack in Führung. Oliver Nowak traf nach Vorlagen von Moritz Paul und Lennart Hahn (8./13.). Die Gastgeber wurden stärker und verkürzten durch Andres Gerardo Gomez Dimas nach 26 Minuten zum 1:2-Pausenstand. Der SVB präsentierte sich im ersten Durchgang gut strukturiert, verdichtete die Räume und setzte immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Nach dem Seitenwechsel stieg jedoch die Fehlerquote, während Homberg durch zahlreiche Wechsel neue Impulse setzte. Luca Thissen (50.) und Julian Bode (75.) drehten die Partie schließlich zugunsten des Ligakonkurrenten des SV Sonsbeck.