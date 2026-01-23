SV Budberg: Wiedersehen mit einem Aufstiegshelden

Nach dem Ende der Leidenszeit von Malte Kluge kehrte beim SV Budberg mit Jonas Twardzik ein weiterer Langzeitverletzter auf den Platz zurück. Bei der 2:3-Niederlage (2:1) im Testspiel am Mittwochabend beim VfB Homberg feierte der Linksverteidiger nach mehr als einem Jahr sein Comeback in der Ersten Mannschaft.
Twardzik hatte sich bei den Hallenstadtmeisterschaften 2025 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und zuvor bereits am vergangenen Sonntag erste Spielpraxis gesammelt: Im A-Liga-Team stand der Defensivmann beim 6:1-Sieg in Buchholz für 45 Minuten auf dem Feld.
Kurzfristig zustande gekommen war die Partie auf Anfrage der Homberger, nachdem die SpVg Schonnebeck ihr geplantes Testspiel aufgrund von Personalproblemen abgesagt hatte. Für den SV Budberg ging es damit spontan auf den Kunstrasen zum VfB, der Rang sieben in der Oberliga Niederrhein belegt. Vor allem in der Anfangsphase stellte der Landesliga-Vierte den klassenhöheren Gegner vor große Herausforderungen.
Die Rheinberger erwischten den besseren Start und gingen früh durch einen Doppelpack in Führung. Oliver Nowak traf nach Vorlagen von Moritz Paul und Lennart Hahn (8./13.). Die Gastgeber wurden stärker und verkürzten durch Andres Gerardo Gomez Dimas nach 26 Minuten zum 1:2-Pausenstand.
Der SVB präsentierte sich im ersten Durchgang gut strukturiert, verdichtete die Räume und setzte immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Nach dem Seitenwechsel stieg jedoch die Fehlerquote, während Homberg durch zahlreiche Wechsel neue Impulse setzte. Luca Thissen (50.) und Julian Bode (75.) drehten die Partie schließlich zugunsten des Ligakonkurrenten des SV Sonsbeck.
„Spätestens Mitte der zweiten Halbzeit wurden die Körner weniger. Wir wollten bewusst nicht mehr so viel wechseln, um die 90 Minuten durchzubeißen“, erklärte Trainer Tim Wilke, der trotz der Niederlage ein positives Fazit zog. Dankbar zeigte sich der Coach zudem für die Spielanfrage seines Homberger Kollegen Stefan Janßen. „Wir nehmen viele Erkenntnisse mit und sind wieder einen Schritt weiter“, lobte der 50-Jährige – auch im Vergleich zur jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Bezirksligist OSV Meerbusch.
Im abschließenden Härtetest der kurzen Wintervorbereitung tritt der SV Budberg am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei Rot-Weiss Essen II an. Dort sollen die letzten Abläufe geschärft werden, ehe sechs Tage später der Landesliga-Restart mit dem Derby gegen den 1. FC Lintfort ansteht.
Unter Flutlicht kam es zudem zum Wiedersehen mit Emir Demiri. Der 24-jährige Offensivspieler, der im Sommer vom GSV Moers nach Homberg gewechselt und 2023 mit dem SV Budberg in die Landesliga aufgestiegen war, hat sich beim VfB inzwischen als Stammkraft etabliert. Sieben Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen stehen für den Nordmazedonier bislang zu Buche.
Anfang der kommenden Woche möchte Wilke die Kaderplanung für die Saison 2026/27 im Detail angehen und weitere Spielergespräche führen.
Es spielten: Anders (46. Delgado); Ueberfeld (80. Kömpel), La. Severith, Egging, Umberg (58. Kluge), Eckhardt (46. Mordt), Hochbaum, Nowak (73. Jansen), Hahn, F. Weyhofen (85. Twardzik), Paul.
