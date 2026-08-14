SV Budberg – wer bisher überzeugt hat und wo es noch hakt

Budberg will die Vorbereitung hinter sich lassen – Foto: Markus Becker

Beim SV Budberg haben vor allem die ersten Testspiele einmal mehr gezeigt, dass der Landesligist wie so oft weit davon entfernt war, ein „Vorbereitungsweltmeister“ zu sein. Eine Situation, die man an der Rheinkamper Straße aus der Vergangenheit nur allzu gut kennt. Der holprige Start Richtung Landesliga-Auftakt kam für Trainer Tim Wilke in diesem Sommer allerdings weder überraschend noch unbegründet. Der Coach blickt auf die vergangenen Wochen zurück – ehrlich und schonungslos. Und er verrät, welche Spieler überzeugt haben, wer noch Luft nach oben hat und wie es in den Konkurrenzkämpfen aussieht.

Es benötigte einen Anlauf von rund fünf Wochen, um diese mentale Schwere abzulegen und die nötige Unbeschwertheit zurückzugewinnen. In der finalen Trainingswoche vor dem Auftaktspiel gegen den VfB Speldorf am kommenden Sonntag um 15 Uhr sieht Wilke seine Elf nun aber wieder an einem Punkt, an dem sie absolut konkurrenzfähig ist.

Nach dem knapp und dramatisch verpassten Aufstieg in die Oberliga fiel die Mannschaft in der kurzen Sommerpause zunächst in ein emotionales Loch. Die erste Reaktion auf den verpassten Sprung nach oben war dabei weniger Enttäuschung als vielmehr eine gewisse Traurigkeit. Rückblickend ordnet Wilke die Situation jedoch realistisch und mit viel Verständnis ein: Mit dem aktuellen Kader in der Oberliga zu bestehen, wäre ein regelrechter Ritt auf der Rasierklinge gewesen. „Wer weiß also, wofür es gut war“, sagt der Coach.

Kaderplanung beim SVB: Belastungssteuerung als Schlüsselthema

Ein zentrales Thema bleibt dabei die Belastungssteuerung. Durch die Abgänge der Leistungsträger Niklas Ueberfeld und Mike Terfloth ist der Kader in der Breite nicht mehr ganz so üppig besetzt wie in der vergangenen Saison. Abgesehen von den Langzeitausfällen Jamie van de Loo (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Malte Kluge (Bandscheibenvorfall) steht am Wochenende der gesamte Kader zur Verfügung. Doch Vorsicht ist geboten, um Überlastungen und Muskelverletzungen gar nicht erst entstehen zu lassen. „Wir müssen sehr gut auf uns aufpassen. Das ist in diesem Jahr ein wichtiges Thema“, sagt Wilke.

Konkurrenzkampf in der Startelf: Diese Positionen sind noch offen

Was das Personal für die Startelf angeht, steht das Gerüst bereits weitgehend fest. Lediglich auf zwei Positionen herrscht noch ein echter Konkurrenzkampf: In der Innenverteidigung ist Laurin Severith gesetzt. Um den zweiten Platz daneben konkurrieren drei weitere Akteure, darunter Routinier Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff und Patrick Reitemeier. Die größte Findungsphase betrifft in den letzten Tagen die Position des Rechtsverteidigers. Florian Mordt, Hans Schaath und Jannis Kipouros sind hier die drei Kandidaten.

Neuzugänge überzeugen: Karschti, Kipouros und Schaath stechen heraus

Besonders positiv fielen in den vergangenen Wochen besonders drei Neuzugänge auf. Noah Karschti blühte nach einem schweren Jahr in Wesel schnell auf und deutete sein Potenzial mit vier Treffern in der Vorbereitung bereits eindrucksvoll an. Beim 19-jährigen Offensivmann gelte es nun noch, die fehlende Robustheit zuzuführen und ihn mit der typischen „SVB-DNA“ zu impfen, so Wilke, der Karschti für eine „echte Alternative“ hält.

Einen hervorragenden Eindruck hinterlässt auch Kipouros, der sich initiativ beim Verein beworben hatte und durch enormen Wissensdurst, Einsatzwillen sowie seine Vielseitigkeit, einsetzbar auf der Sechs, auf der Acht oder hinten rechts, besticht. Aus dem eigenen Nachwuchs ragt zudem A-Jugend-Aufrücker Hans Schaath heraus, der wie Karschti und Kipouros bereits früh eine persönliche Duftmarke hinterlassen konnte. „Die anderen Neuen müssen sich noch weiter zurechtfinden“, sagt Wilke.

Saison 2026/27: Das sind die Ziele von Trainer Tim Wilke

Für die anstehende Spielzeit erhofft sich der Trainer in erster Linie eine ruhige Saison ohne Sorgen nach unten. Tabellenplätze seien fürs Erste nebensächlich – entscheidend wird es sein, rasch in einen guten Rhythmus zu kommen und „unnötige Stresssituationen“ zu vermeiden, so Wilke.

Nach dem Auf und Ab in der Vorbereitung gelte auch in diesem Jahr das altbewährte Motto: „Peu à peu neue Ziele setzen. Damit fahren wir speziell in diesem Jahr gut.“ Wilke ist selbst gespannt, welche Frühform sein Team am Wochenende an den Tag legen wird.

Gelingt es den Budbergern, dem Auftaktgegner VfB Speldorf und den darauffolgenden Kontrahenten Paroli zu bieten, steht einer erfolgreichen vierten Landesliga-Saison in Folge jedoch nichts mehr im Wege.