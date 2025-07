Kein Druck für Budberg. – Foto: David Zimmer

SV Budberg verzichtet auf Kampfansage: Klassenerhalt als Ziel Landesliga: Der SV Budberg gibt den Klassenerhalt als Saisonziel aus.

In den beiden Spielzeiten nach dem Aufstieg in die Landesliga 2023 hat der SV Budberg durchaus für Furore gesorgt. In der ersten Hälfte der vergangenen Saison mischte das Team von Trainer Tim Wilke sogar ganz vorne mit. Doch für den Sprung in die Oberliga reichte es nicht. Zur neuen Spielzeit wird’s keine Kampfansage aus Budberg geben.

„Es mag langweilig klingen. Aber wir wollen uns weiter in der Landesliga etablieren. Auch wenn's außen nach zwei vierten Plätzen anders wahrgenommen wird, ist unser Ziel, eine stabile Saison zu spielen", sagt Henrik Lerch, der Sportliche Leiter. Und weiter: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zutun haben und erneut versuchen, die großen Vereine zu ärgern." Der SVB übt sich in Bescheidenheit. Das ist auch an den Neuverpflichtungen abzulesen. Während die meisten Landesliga-Konkurrenten kräftig am Spielerkarussell drehten, holte der Rheinberger Klub fünf A-Junioren-Kicker – vier davon aus der eigenen Jugend – und einen 26-jähriger Stürmer, der wegen einer Knieverletzung noch länger ausfällt. Wann Jamie van de Loo, der auf 54 Oberliga-Einsätze kommt, wieder richtig einsatzbereit ist, ist offen.

Ohne den finanziellen Anreiz Lerch: „Wir gehen ohne finanzielle Mittel weiter den Budberger Weg, indem wir jungen Leuten eine Chance bieten. Sie sollen den etablierten Spielern Feuer machen.“