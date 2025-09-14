SV Budberg verteidigt eindrucksvoll Tabellenführung

Fünf Tore erzielte der Knipser im letzten Heimspiel, eine Woche später schnürte Moritz Paul seinen nächsten Dreierpack und steht nun schon bei elf Saisontoren. Sieben Tage nach dem 7:1-Heimsieg gegen Werden-Heidhausen hat der SV Budberg am fünften Landesliga-Spieltag den nächsten hohen Sieg eingefahren und blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Vor 110 Zuschauern im Ruhrstadion des Mülheimer FC gewann die Mannschaft von Tim Wilke 5:0 (1:0).

Budberg setzte sich nach dem Erfolg in Niederwenigern vor zwei Wochen auch beim zweiten, schlecht in die Spielzeit gestarteten Oberliga-Absteiger in der Fremde durch und bleibt Spitzenreiter der Gruppe 2. Der SVB steht mit 13 Zählern dank des um acht Treffer besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Neuling Viktoria Goch.

Trainer Wilke setzte im defensiven Mittelfeld neben Benedict Vana wieder auf Alessandro Hochbaum, der für Mike Terfloth begann. Der Routinier musste wieder mit Knöchelproblemen passen. Es war die einzige personelle Änderung im Vergleich zur Vorwoche. Eine Vorsichtsmaßnahme, die der breite Kader zum aktuellen Zeitpunkt hergibt.

Terfloths Fehlen war vor allem im schwächeren ersten Durchgang der Gäste zu spüren: unruhiges Auftreten, Lücken zwischen den Mannschaftsteilen und wenig Griffigkeit. „Das war die schlechteste erste Halbzeit der Saison. Wir haben uns von der Zockerei des Gegners anstecken lassen“, bemängelte der Trainer und konnte sich nach Pauls Führungstreffer per Kopf (37.) bei Marc Anders bedanken, der seinem Team im Eins-gegen-eins den 1:0-Pausenstand sicherte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVB mehr und mehr die Spielkontrolle und schaltete besser um. Wilke schaffte durch die Einwechslung von Ole Egging für Hochbaum mehr Struktur und Sicherheit im Zentrum. Die glatte Rote Karte gegen Eun-seok Ko (54.) spielte seiner Mannschaft in die Karten.

Die Vorentscheidung durch Hahn

Lennart Hahn verwandelte den fälligen Strafstoß nach der Notbremse souverän zum 2:0 (55.). Die Budberger spielten die Partie danach sauber zu Ende. Paul traf innerhalb von drei Minuten zum zweiten und dritten Mal (66./69.), ehe der Angreifer für Ceyhun Dagdemir Platz machte. Der Joker erzielte in der 89. Minute noch das 5:0.

Wilke zog nach Abpfiff eine wichtige Erkenntnis: „Durch die gute zweite Halbzeit war der Sieg verdient. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Man hat gesehen, dass wir dem Widerstand trotzen konnten und man eben nicht jeden Gegner so leicht aus dem Weg räumt. Das gibt dir natürlich die Überzeugung für die nächsten Wochen.“ Am kommenden Sonntag geht es für die weiter ungeschlagenen Budberger dannzu Hause mit dem Spitzenspiel gegen den FC Kray weiter.

Es spielten: Anders; Ueberfeld (57. Mordt), Häselhoff (75. Umberg), Beerenberg, Eckhardt, Vana, Hochbaum (46. Egging), Nowak, Hahn (75. Le. Severith), Weyhofen, Paul (75. Dagdemir).