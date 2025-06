SV Budberg verpflichtet van de Loo

Landesligist SV Budberg hat den derzeit am Knie verletzten Jamie van de Loo in den Kader für die nächste Saison aufgenommen. Das bestätigte Henrik Lerch, der Sportliche Leiter, am Dienstag auf Nachfrage. Der Stürmer ist der zweite externe Zugang. Hinzu kommen vier Talente aus der eigenen A-Jugend. Vorbereitungsstart ist am Donnerstag, 3. Juli.