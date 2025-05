SV Budberg verpflichtet U19-Spieler von RW Oberhausen

Mit den vier A-Junioren Finn Berg, Fynn Jansen, Luis Weyhofen und Malte Kluge hatte der SV Budberg jüngst schon vier talentierte Verstärkungen aus der eigenen Jugend in die Landesliga-Mannschaft hochgezogen. In der Woche vor dem vorletzten Auswärtsspiel der laufenden Serie beim Meister aus Dingden heute um 20 Uhr steht der erste und voraussichtlich einzige externe Neuzugang für die neue Saison fest.

Alessandro Hochbaum wechselt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen zum SVB. Der gebürtige Moerser spielte in der Jugend zunächst für den TV Asberg sowie für Bayer Uerdingen und zog ins Nachwuchsleistungszentrum von RWO weiter. Nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen kehrte der 18-Jährige im Sommer nach Oberhausen zurück und kämpft nach zehn Einsätzen in der U19-Bundesliga am Samstag gegen den MSV Duisburg um den Klassenerhalt.