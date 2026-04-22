SV Budberg verpflichtet drei externe Neuzugänge

17 Zusagen für die Saison 2026/27 waren beim SV Budberg schon Ende Januar fix. Einen Tag nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen den PSV Wesel und dem Dämpfer im Landesliga-Aufstiegsrennen verkündete der Verein weitere Neuigkeiten in Sachen Kaderplanung. Drei externe Neuzugänge sind jetzt fix.
Neben Stammspieler Lennart Hahn bleibt auch Routinier Tim Beerenberg weiter an Bord. Zudem präsentierten die Rheinberger drei externe Neuzugänge. Carl Becker kommt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Der 18-jährige Innenverteidiger wohnt in Moers, bildete einst mit Alessandro Hochbaum eine Fahrgemeinschaft ins Ruhrgebiet und hatte sich nach einem Kreuzbandriss zuletzt wieder auf den Platz zurückgekämpft.
Auch Noah Karschti (19) spielte bis Sommer 2025 in der RWO-Jugend, der Mittelfeldmann kommt vom Liga-Konkurrenten aus Wesel. Die dritte Verstärkung ist ebenfalls im Mittelfeld beheimatet. Jannis Kipouris (21) schnürt noch bis Sommer beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken seine Fußballschuhe.
„Alle drei haben wir seit Monaten im Auge. In vielen Gesprächen haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Uns macht es stolz, dass die Jungs sich für uns und unsere Gegebenheiten entschieden haben“, freut sich Trainer Tim Wilke, der sich noch mit insgesamt drei weiteren Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend im Austausch befindet.
Unterdessen hat das Verbandssportgericht des Fußball-Verbands Niederrhein eine Entscheidung getroffen: Die angedrohte Geldstrafe für das im Rahmen der Choreografie zum 80. Geburtstag des SVB abgebrannte Feuerwerk im Heimspiel gegen Rhenania Bottrop wird nun fällig. Wegen „unsportlichen Verhaltens durch dem Verein zuzuordnende Zuschauer“ wurde der Klub zu einer Zahlung in Höhe von 600 Euro verurteilt, heißt es in der FVN-Mitteilung.
Zusagen aus dem aktuellen Kader: Marc Anders, Fynn Eckhardt, Ole Egging, Jan-Luca Häselhoff, Alessandro Hochbaum, Malte Kluge, Florian Mordt, Oliver Nowak, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Jeremy Umberg, Benedict Vana, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Lennart Hahn, Tim Beerenberg.
Noch offen: Fynn Jansen, Finn Berg, Luis Weyhofen, Lennart Severith, Devin Warnke, Mike Terfloth, Jamie van de Loo, Jonas Twardzik.
Neuzugänge: Patrick Reitemeier (2. Mannschaft), Nando Strauch, Laurenz Dubisz (A-Jugend), Carl Becker (RWO U19), Noah Karschti (PSV Wesel), Jannis Kipouris (SuS 09 Dinslaken).
Abgänge: Lorenz Delgado (Umzug nach Köln), Simon Kömpel (berufsbedingt).