SV Budberg verpflichtet drei externe Neuzugänge

„Alle drei haben wir seit Monaten im Auge. In vielen Gesprächen haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Uns macht es stolz, dass die Jungs sich für uns und unsere Gegebenheiten entschieden haben“, freut sich Trainer Tim Wilke, der sich noch mit insgesamt drei weiteren Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend im Austausch befindet.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh SV Budberg SV Budberg 15:00 live PUSH

Unterdessen hat das Verbandssportgericht des Fußball-Verbands Niederrhein eine Entscheidung getroffen: Die angedrohte Geldstrafe für das im Rahmen der Choreografie zum 80. Geburtstag des SVB abgebrannte Feuerwerk im Heimspiel gegen Rhenania Bottrop wird nun fällig. Wegen „unsportlichen Verhaltens durch dem Verein zuzuordnende Zuschauer“ wurde der Klub zu einer Zahlung in Höhe von 600 Euro verurteilt, heißt es in der FVN-Mitteilung.

Zusagen aus dem aktuellen Kader: Marc Anders, Fynn Eckhardt, Ole Egging, Jan-Luca Häselhoff, Alessandro Hochbaum, Malte Kluge, Florian Mordt, Oliver Nowak, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Jeremy Umberg, Benedict Vana, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Lennart Hahn, Tim Beerenberg.

Noch offen: Fynn Jansen, Finn Berg, Luis Weyhofen, Lennart Severith, Devin Warnke, Mike Terfloth, Jamie van de Loo, Jonas Twardzik.

Neuzugänge: Patrick Reitemeier (2. Mannschaft), Nando Strauch, Laurenz Dubisz (A-Jugend), Carl Becker (RWO U19), Noah Karschti (PSV Wesel), Jannis Kipouris (SuS 09 Dinslaken).