SV Budberg verpasst Historisches

Trainer Tim Wilke stellte zwar vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Landesliga beim VfB Speldorf am Sonntag noch einmal klar, dass beim SV Budberg nicht alles in Schutt und Asche liegen würde, sollte der dritte Tabellenplatz und damit die beste Platzierung der Vereinsgeschichte nicht erreicht werden. Mit einem wie erhofft guten Gefühl konnte seine Mannschaft nach der 1:4-Niederlage allerdings auch nicht aus der Saison gehen. Im Gegenteil. Am Ende einer verkorksten Rückrunde wird sich beim Gang in die Kabine Enttäuschung breitgemacht haben, zumal Moritz Paul sein Team am letzten Spieltag mit seinem 23. Saisontor nach 16 Minuten früh in Führung gebracht hatte. Alfred Appiah glich kurz nach der Pause aus (52.).