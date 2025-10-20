SV Budberg verliert nach Verletzungsschock

Im Landesliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Budberg und VfB Bottrop waren gerade mal neun Minuten vorbei, als ein schmerzerfüllter Schrei Schiri Marcel Benedix die Partie im Scania-Sportpark unterbrechen ließ. Benedict Vana war nach einem Kopfballduell mit Lasse Dittner unglücklich auf den rechten Arm gefallen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Es folgte vor 650 Zuschauern ein Acht-Tore-Spektakel mit dem besseren Ende für die Gäste. Effektive Bottroper gewannen mit 5:3 (3:0) und übernahmen von der Wilke-Elf die Tabellenspitze.

21 Minuten lang war die Begegnung nach der Vana-Verletzung unterbrochen. Für den 22-jährigen Mittelfeldakteur, der mit Verdacht auf eine Ellbogenfraktur ins Krankenhaus kam, wurde Jeremy Umberg eingewechselt. Und die Hausherren schienen zunächst geschockt. Vier Minuten nach Wiederanpfiff fiel das 0:1. Nach einer Flanke von Raphael Steinmetz aus dem Halbfeld konnte Dittner unbedrängt einköpfen. Acht Minuten weiter fing sich der SVB das 0:2. Nach einer Hereingabe von der linken Seite war die Defensive wieder unsortiert. Olcay Yilmaz konnte sich aus kurzer Distanz am zweiten Pfosten wartend die Ecke aussuchen.

Kurz danach hätte Oliver Nowak verkürzen müssen, doch er übersah in der Mitte Moritz Paul, versuchte es selber und scheiterte an VfB-Keeper Joel Frenzel. Vor dem 0:3 monierte der SVB ein Foulspiel: Nach einem langen Ball aus der Bottroper Hälfte klärte Schlussmann Marc Anders an der Strafraumlinie zu ungenau. Ole Egging versuchte gegen Steimetz zu klären. Beide gingen mit einem „hohen Bein“ zum Ball. Eggingfiel zu Boden, Steinmetz spielte weiter und hob das Leder über Anders ins Netz (45.+8). Es passte zum Spiel aus Budberger Sicht, dass das Kopfballtor von Laurin Severith Sekunden vor der Pause wegen Abseits keine Anerkennung fand. Der VfB machte aus vier Chancen drei Treffer.

Comeback von Budberg

Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel war die Hoffnung zurück bei den Platzherren. Nach einer schnell ausgeführten Ecke von Felix Weyhofen waren die Bottroper unsortiert, und Fynn Eckhardt köpfte unbedrängt zum 1:3 ein. Drei Minuten weiter sah Labinot Kryeziu wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Der SVB nutzte die nummerische Überzahl gleich aus. Egging verwandelte einen Strafstoß (57.). Die Hausherren blieben am Drücker. Und wurden eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 3:3 belohnt. Eine Bogenlampe von Weyhofen wurde immer länger und landete im VfB-Netz.

Bottrop gewinnt

Die Wilke-Elf wollte mehr. Pauls Schuss in der 80. Minute knallte an die Latte. Der folgende Bottroper Vorstoß führte allerdings zum 4:3 (81.). Einen langen Abstoß von Frenzel unterschätzten Severith und Anders, René Biskup schaltete blitzschnell und überwand den Schlussmann. Dann jubelten nochmals die Budberger, doch auch der Treffer des eingewechselten Ceyhun Dagdemir zählte nicht, weil der Referee ihn im Abseits stehen sah (83.). In der Nachspielzeit machte dann Alexander Beloshapkin für gnadenlos effektive Bottroper den Deckel drauf. Der SV Budberg fiel auf Rang drei zurück.

Trainer Tim Wilke machte seiner Elf keinen Vorwurf: „Wir haben leider zu viele Fehler gemacht, uns zu leicht überrumpeln lassen. Wir haben nach der Pause aber sehr viel investiert, uns dafür jedoch nicht belohnt.“

Es spielten: Anders; Mordt, La. Severith (90. Häselhoff), Beerenberg (66. Warnke), Eckhardt, Egging, Vana (31. Umberg), Nowak, Hochbaum (74. Dagedmir), F. Weyhofen, Paul.