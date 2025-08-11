SV Budberg verliert letzten Härtetest vor Pokalkracher

Neun Tage noch, dann empfängt der Landesligist SV Budberg in der ersten Niederrheinpokal-Runde vor heimische Kulisse den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Für das Highlightspiel am 20. August ist der Vorverkauf bereits nahezu abgeschlossen. „Der Verkauf lief sehr gut an. Ich denke, dass am Montag alle Tickets weg sind und, wenn überhaupt, nur noch wenige Restkarten an die Abendkasse gehen“, teilte Vorstandsmitglied Tobias Schmidt am Wochenende mit.

Gerechnet wird mit rund 1.500 Zuschauern, darunter etwa 400 Gäste. Während die Kleeblätter nach zwei Auftaktniederlagen am Sonntag die ersten Punkte in der Liga einfuhren, bestritt der Landesligist am Sonntag bei der SG Unterrath in Düsseldorf seinen letzten Härtetest.

Die Generalprobe beim Gegner aus der Parallelgruppe ging zumindest ergebnistechnisch in die Hose. Der SV Budberg verlor mit 0:2 (0:1). Shuki Hamanosono (9.) und Marek-Steven Cisowski (71.) trafen für die Gastgeber, dazwischen vergab Lennart Hahn in der 33. Minute einen Foulelfmeter.

Trainer Tim Wilke, noch eine Woche im Urlaub, ließ Co-Trainer Matthias Prinz die Startelf testen, die auch zum Liga-Start am Samstag im Derby beim 1. FC Lintfort denkbar wäre. „Jeder kann sich in der letzten Trainingswoche noch weiter empfehlen. Felix Weyhofen hat ausprobiert, ob es bei seinem dicken Zeh schon reicht. Es gibt noch vakante Positionen, deshalb haben alle noch mal alle Kandidaten Spielzeit bekommen“, so Prinz. Das Ergebnis war für den Assistenten zweitrangig: „Lieber jetzt 0:2 unglücklich verlieren, als 1:0 glücklich gewinnen und alles ist schlecht. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht – mutig mit dem Ball, gegen den Ball gut gearbeitet. Trotz vieler Wechsel ab der 60. Minute hatten wir einige klare Torchancen. Nur der letzte Pass war noch nicht konsequent genug.“ Offensive Sorgen für den Ligastart habe er nicht: „Wir sind immer gut für Tore.“

Positiv sei auch die Intensität des Tests zu erwähnen. „Wir nehmen viel mit, arbeiten noch an ein paar Kleinigkeiten bis zum Lintfort-Derby. Dann sind wir gut gewappnet“, so Prinz. Ein Beispiel für die nötige Feinarbeit war die Entstehung des ersten Gegentreffers: „Da verlieren wir im Drei-gegen-eins den Ball, hinten versucht, Beerenberg zu grätschen, was misslingt – keiner wusste warum. Das nehmen wir mit.“

Am Samstagmittag beginnt dann die neue Landesliga-Saison. Danach gilt der volle Fokus dem Pokalkracher gegen RWO – für den die Bühne schon so gut wie bereitet ist.