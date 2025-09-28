SV Budberg verliert in Moers die Tabellenführung

Es dauerte bis zum siebten Spieltag, ehe der SV Budberg in der neuen Landesliga-Saison zum ersten Mal als Verlierer vom Platz ging. Das Derby auf Kunstrasen in Asberg beim SV Scherpenberg ging mit 0:2 (0:0) verloren. Erstmals blieb der SVB in der laufenden Spielzeit zudem ohne eigenen Treffer und rutschte auf Tabellenplatz drei ab.

Nach dem Punktgewinn des starken Aufsteigers Viktoria Goch in Katernberg und dem 3:0-Erfolg des neuen Spitzenreiters VfB Bottrop gegen Mintard beträgt der Rückstand auf Rang eins aber nur einen Zähler.

Kleine Unruhen mit dem Ordnungspersonal erlebten Teile der 320 Zuschauer schon vor Anpfiff, als einige Gäste-Anhänger von der Bande zwischen den Trainerbänken weggeschickt werden mussten. Beide Trainer rotierten im Vergleich zum jeweils glanzlosen Kreispokal-Achtelfinaleinzug unter der Woche wie erwartet zurück. Tim Wilke veränderte seine Startelf auf einer Position. Laurin Severith kehrte nach seiner abgesessenen, vierwöchigen Rotsperre für Tim Beerenberg in die Innenverteidigung neben Ole Egging zurück.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit leichten Vorteilen für die Hausherren war der Abwehrmann, der in der ersten Halbzeit einmal stark rettete, an einer spielentscheidenden Szene beteiligt. In Folge eines unnötigen Ballverlusts in der Umschaltbewegung verschuldete Severith nach 48 Minuten einen Freistoß, den Gabriel Derikx sehenswert aus 20 Metern in die rechte Ecke verwandelte. „Man hat gesehen, da war viel Wut im Bauch“, sagte Interimstrainer Sven Schützek. Von Beginn an war auf dem Platz viel Feuer drin. Insgesamt sieben Verwarnungen bestätigten das hitzig geführte Lokalduell.

Vor den Augen des nach Homberg abgewanderten ehemaligen Topscorers Marcio Blank hatte SVS-Stürmer Vedad Music den Führungstreffer schon nach zwei Minuten auf dem Schlappen, doch Marc Anders parierte stark. Der SVB wurde erst nach einer Viertelstunde mutiger, kam dem Tor durch zwei Möglichkeiten von Moritz Paul am nächsten. Budberg kam zwar gut aus der Kabine, doch das schnelle Derikx-Tor spielte dem SVS mehr in die Karten.

Budberg zu überhastet

Baha Arslanboga legte aus der Drehung fast den zweiten Treffer nach (60.). Florian Mordt musste nach einem Zusammenprall wenig später behandelt werden und spielte die Partie mit einem Kopfverband zu Ende. Die Mannschaft von Tim Wilke presste hoch und erhöhte den Druck. Erneut Paul per Kopf und Mike Terfloth scheiterten am überragenden Schlussmann Julian Geitz, der in der Vorwoche noch neben sich stand und diesmal den prominenten Neuzugang Gian-Luca Reck zwischen den Pfosten stark vertrat.

Oft aber war im Offensivspiel der Gäste vieles zu überhastet. Wilke wechselte erst spät, sein Team konnte sich für den Aufwand nicht belohnen und kassierte drei Minuten vor Abschluss der regulären Spielzeit noch das 0:2. Arslanboga lief durch alle durch und sorgte für die Entscheidung. Lennart Hahn verpasste in der sechsminütigen Nachspielzeit noch den Anschluss. Der schwache Abschluss war für Wilke der Moment, „in dem das Spiel für uns verloren war.“

Der Trainer wusste gar nicht so recht, wo er am Sonntag mit der Kritik ansetzen sollte. Sein Fazit: „Ich kann die Niederlage gut akzeptieren. Der Standard zum 1:0 gibt dem Spiel die eminente Richtung. Die Unsauberkeit hat sich bei uns durch die 90 Minuten gezogen. Vieles war okay, aber nicht gut genug. Es hätte ein 0:0-Spiel sein können. Kleinigkeiten waren ausschlaggebend. Wir waren nicht so dominant und präsent und haben zu wenige zweite Bälle eingesammelt.“

Am Ende feierten die Moerser. „Wir sind alle Scherpenberger Jungs“, bekamen die vielen mitgereisten SVB-Anhänger zu hören. Der SVS zeigte nach dem mäßigen Start seinen bisher stärksten Saisonauftritt, fand auch Schützek, der sich weiter mitten in der Trainersuche befindet. „Wenn wir so spielen, ist es schwer gegen uns. Wir haben brutal gearbeitet, sind viel gelaufen und mussten einige Situationen überstehen. Wir hatten selbst genug Stiche. Es war eine kompakte und geschlossen gute Mannschaftsleistung. Mit so viel Feuer, Leidenschaft und dem Quäntchen Glück kann man auch so einen Gegner schlagen.“

Die Scherpenberger schoben sich auf Rang acht vor und fahren am Sonntag zu Hamborn 07. Budberg empfängt schon am Freitag die DJK Katernberg.