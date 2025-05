SV Budberg verdaddelt letzte Aufstiegschance

Eigentlich gab es für die Budberger in dieser Saison nach dem verlorenen direkten Duell in Frintrop nur noch ein Ziel: mit Tabellenplatz drei die beste Platzierung der Vereinsgeschichte einzufahren. Doch kurz vor Anpfiff des vorletzten Heimspiels am Sonntag gegen Hamborn keimte noch mal ein wenig Hoffnung auf. Denn der Tabellenzweite verlor zwei Stunden zuvor überraschend mit 2:3 im Derby bei der SG Essen-Schönebeck. Statt sich auf drei Zähler an den direkten Aufstiegsplatz heranzuschieben, machte sich am Ende wieder Ernüchterung breit. Die nächste Pleite folgte.

Die Gastgeber waren bei hochsommerlichen Temperaturen von Anfang an spielbestimmend. Moritz Paul per Kopf (3.) und Hahn aus 16 Metern (13.) setzen früh die ersten Akzente. Felix Weyhofen und Ole Egging bekamen in zwei harten Zweikämpfen je einen ab, konnten aber schnell weiterspielen. Nach 36 Minuten wurde Paul im Strafraum zu Fall gebracht. Eine strittige Szene, in der man durchaus hätte Elfmeter pfeifen können. Es blieb ein Geduldspiel, Nowak verpasste die Führung im drückenden ersten Durchgang gleich zweimal. Wie zuletzt fehlte aber die letzte Konsequenz im Abschluss.

Nach Wiederanpfiff meldeten sich die Duisburger in der Partie an, die mit dem ehemaligen Sonsbecker Max Werner sowie dem früheren Budberger Emanuel Amissah zwei bekannte Gesichter im Kader haben. Bei den „Löwen“ machte sich die Einwechslung von Rasha Ouro-Akpo bezahlt, der Lorenz Delgado zum Start des zweiten Durchgangs zur ersten Parade zwang.

Ausgleich hält nicht lange

Ein schwerwiegender Ballverlust von Kluge im Aufbauspiel ließ die Gäste schnell umschalten. Der Flügelflitzer stellte auf 1:0 für den Oberliga-Absteiger. Budberg lief vor heimischer Kulisse wieder einem Rückstand hinterher (73.). Nowak drückte einen Lattenkopfball von Paul nach einer Ecke zwar zum schnellen Ausgleich über die Linie (79.). Die Hausherren machten auf, scheiterten durch Joker Moritz Janßen noch am linken Pfosten und kassierten durch einen Konter nur sechs Minuten später das 1:2, erneut jubelte Ouro-Akpo. Ein Eigentor von Egging sorgte für den 1:3-Endstand.

Der SVB löste insgesamt zu wenig spielerisch, versuchte zu viel durch lange Bälle und konnte den Patzer der Essener am Ende nicht mehr nutzen. Selbst Rang drei ist bei nur noch zwei Zählern Vorsprung in Gefahr.

Trainer Wilke, der sich sein Herbstmeister-Shirt übergezogen hatte, verzog sich schnellen Schrittes nach dem Abpfiff sofort in die Kabine. Schon am Freitagabend treten die Budberger bei BW Dingden ein. Der Spitzenreiter feierte am Sonntag die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga.

Es spielten: Delgado; Kömpel, Egging, Beerenberg (71. Warnke), Umberg, Kluge (79. Le. Severith), Vana (71. Janßen), Nowak, Hahn, Weyhofen (53. Ueberfeld), Paul.