SV Budberg verabschiedet sich mit 3:0-Sieg von Heimfans

Der Rathaus-Chef kam allerdings nicht allein vorbei, um sich den letzten Saison-Auftritt der Budberger Landesliga-Fußballer auf heimischem Kunstrasen anzuschauen. In der Halbzeit-Pause wurde die neue Tribüne mit 108 Sitzplätzen thematisiert und denjenigen gedankt, die an dem Projekt beteiligt waren. Henrik Lerch, der Sportliche Leiter, sprach von einem „historischen Tribünen-Bau“. Ein weiteres Projekt sei bereits – ohne den Zeitpunkt der Umsetzung zu nennen – geplant. Alsbald soll der Sportpark eine neue Beschallungsanlage erhalten, so Lerch.