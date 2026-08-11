SV Budberg überzeugt bei der Generalprobe.

Die Generalprobe ist geglückt: Landesligist SV Budberg hat sich drei Tage nach dem wilden 5:4-Erfolg beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II im letzten Test vor dem Saisonstart noch einmal deutlich verbessert gezeigt. Beim Bezirksligisten SF Lowick setzte sich die Mannschaft von Tim Wilke mit 5:0 (2:0) durch.
Dabei war die Partie in Bocholt ursprünglich gar nicht vorgesehen. Eigentlich sollte der SVB zum Abschluss der Vorbereitung den Hamminkelner SV im heimischen Sportpark empfangen. Weil der Gegner jedoch keine Mannschaft zusammenbekam, musste kurzfristig umgeplant werden. Mit den Lowickern fand sich ein Ersatzgegner, den die Budberger noch bestens aus ihren ersten Landesliga-Jahren kennen.
Ole Egging brachte die Gäste in der 18. Minute per Elfmeter in Führung, unmittelbar vor der Pause erhöhte Lennart Hahn auf 2:0 (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Budberg torhungrig. Oliver Nowak traf zum 3:0 (57.), ehe sich erneut auch Neuzugang und Joker Noah Karschti in die Torschützenliste eintrug (66.). Der Offensivmann traf damit bereits im dritten Testspiel in Folge. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Jan Luca Häselhoff (77.).
„Der Gegner war mutig und flott auf den Beinen. Das war von der Qualität noch einmal eine Steigerung zur Vorwoche“, zeigte sich Trainer Wilke mit dem letzten Härtetest zufrieden. Auch die eigene Leistung stimmte den Coach zuversichtlich: „Wir haben es über lange Zeit gut gemacht. Wir müssen ganz einfach die Räume noch besser ausnutzen. Da geht es um Feinheiten, den letzten Pass und die letzte Konsequenz.“
Dass seine Mannschaft trotzdem fünfmal traf, wertete Wilke als gutes Signal – zumal Torjäger Moritz Paul dieses Mal nicht selbst für einen Treffer sorgte. „Fünf Tore von verschiedenen Schützen, das ist immer erfreulich“, sagte der Trainer. Gerade mit Blick auf die vergangenen Jahre fällt Wilkes erstes kleines Vorbereitungsfazit deshalb ordentlich aus. Der SVB scheint rechtzeitig in Tritt zu kommen.
Am kommenden Sonntag wird es erstmals ernst. Um 15 Uhr empfängt der SV Budberg zum Landesliga-Auftakt den VfB Speldorf. Dann soll sich zeigen, wie viel die gelungene Generalprobe tatsächlich wert war. Die Mülheimer scheiterten am Wochenende in der ersten Niederrheinpokal-Runde am Liga-Konkurrenten VSF Amern (2:3). Der ursprünglich für das Hamminkeln-Testspiel geplante Dauerkartenverkauf fand trotz der kurzfristigen Verschiebung statt. Am neuen Clubheim wurden die ersten Jahreskarten verkauft.