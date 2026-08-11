SV Budberg überzeugt bei der Generalprobe.

„Der Gegner war mutig und flott auf den Beinen. Das war von der Qualität noch einmal eine Steigerung zur Vorwoche“, zeigte sich Trainer Wilke mit dem letzten Härtetest zufrieden. Auch die eigene Leistung stimmte den Coach zuversichtlich: „Wir haben es über lange Zeit gut gemacht. Wir müssen ganz einfach die Räume noch besser ausnutzen. Da geht es um Feinheiten, den letzten Pass und die letzte Konsequenz.“

Dass seine Mannschaft trotzdem fünfmal traf, wertete Wilke als gutes Signal – zumal Torjäger Moritz Paul dieses Mal nicht selbst für einen Treffer sorgte. „Fünf Tore von verschiedenen Schützen, das ist immer erfreulich“, sagte der Trainer. Gerade mit Blick auf die vergangenen Jahre fällt Wilkes erstes kleines Vorbereitungsfazit deshalb ordentlich aus. Der SVB scheint rechtzeitig in Tritt zu kommen.

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