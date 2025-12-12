SV Budberg: Tim Wilke hat über seine Zukunft entschieden

Am letzten Fußballwochenende in 2025 steigt bei vielen Amateurklubs von der Oberliga abwärts die traditionelle Weihnachtsfeier. Da überrascht es weniger, dass die meisten Partien des 17. Landesliga-Spieltags daher nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern einige Tage früher stattfinden.

Denn auch beim SV Budberg steht am Samstagabend auf der heimischen Anlage das große, besinnliche Abschlussfest mit allen Seniorenmannschaften an – stilvoll angekündigt per Social-Media-Countdown mit Blicken voller Vorfreude des Trainerteams und einer Christbaumkugel mit einer Abbildung von Top-Torjäger Moritz Paul.

Vor dem Event wird es für die Mannschaft von Tim Wilke aber noch einmal ernst: Der Tabellenfünfte ist am Freitagabend (20.15 Uhr) im Verfolgerduell beim Sechsten Viktoria Goch zu Gast. Flutlichtspiel im Hubert-Houben-Stadion – da war doch was? Richtig: Im Mai 2023 landete der SVB dort im letzten Aufeinandertreffen vor über 2.000 Zuschauern einen 1:0-Auswärtssieg und legte somit den Grundstein für die spätere Bezirksliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die Landesliga. Diesmal geht es für beide Kontrahenten darum, sich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu verabschieden und den Anschluss zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Der überzeugende 7:1-Heimsieg vom Sonntag gegen Krisen-Klub GSV Moers wirkte bei Wilke auch ein paar Tage später immer noch nach. „Es hat sich irgendwie ganz komisch angefühlt.“ Das bereits im Herbst intern ausgegebene 30-Punkte-Ziel zum Ende der aus Vereinssicht zufriedenstellendenden ersten Saisonhälfte ist seit dem Derby-Erfolg sicher erreicht. Mit Blick auf das Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger von der niederländischen Grenze sprach der Coach deshalb schon am Wochenende von Bonuspunkten.

„Die Stimmung ist gut. Wir hatten im Sommer am Ende 60 Punkte und spielen wieder eine tolle Hinrunde“, lobt Wilke. In einer längeren Besprechung am Mittwoch habe der 50-Jährige seiner Mannschaft verdeutlicht, dass Leistung und Ergebnisse bislang stimmten. „Wir wollen die Kirsche auf ein überragendes Fußballjahr 2025 setzen. Die Jungs haben richtig Bock, noch mal alles rauszuhauen.“

Mike Terfloth fehlt verletzt

Allerdings müssen die Rheinberger in Goch personell erneut auf ihren verletzungsanfälligen Routinier Mike Terfloth verzichten. Der 32-jährige Pechvogel kehrte nach seinen hartnäckigen Knöchelproblemen erst Mitte November auf den Platz zurück. Vor zwei Wochen in Mintard brach sich der Mittelfeldmann den Zeh und verpasste zuletzt schon das Derby gegen Moers. Zudem plagen die Schwarz-Weißen noch „zwei, drei untypische Wehwehchen“ aus der Trainingswoche. Der letzte Belastungstest entscheidet über mögliche weitere Ausfälle.

Nach den Feiertagen sollen ab Anfang Januar zum Vorbereitungsstart wie üblich sämtliche Gespräche über Zukunft und Entwicklung geführt werden. Trainer Wilke, der seinen Vertrag im Vorjahr bereits am 15. Dezember verlängerte, hat, wie er mitteilt, für sich schon eine Entscheidung getroffen. „Aber die werden wir wohl direkt zum Auftakt verkünden.“

Zum Gegner: Die vom ehemaligen Duisburger Zweitliga-Profi Kevin Wolze trainierten Gocher starteten ähnlich traumhaft in die laufende Spielzeit wie der SV Budberg und mischten bis Herbst ebenfalls ganz oben mit. Seit Mitte Oktober musste die Mannschaft jedoch auch mehrere Rückschläge verkraften. Die Viktoria konnte nur eines der vergangenen vier Spiele gewinnen und verlor dreimal – zuletzt mit 2:3 beim 1. FC Lintfort.