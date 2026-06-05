SV Budberg testet gegen Ex-Bundesliga-Klub

Der Trainingsauftakt erfolgt am 3. Juli. Bis zum Start der neuen Spielzeit stehen insgesamt 21 Einheiten, wie gewohnt drei pro Woche, auf dem Programm. Das erste Testspiel wird direkt zum Härtetest: Am 11. Juli gastieren die Budberger bei BW Dingden. Der frühere Landesliga-Konkurrent schaffte vor einem Jahr den Aufstieg in die Oberliga und hielt die Klasse dort souverän.