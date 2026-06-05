SV Budberg testet gegen Ex-Bundesliga-Klub

Für den SV Budberg steht am Sonntag die wichtigste Landesliga-Partie der Vereinsgeschichte an. Der Zweikampf mit dem SV Scherpenberg um den ersten Oberliga-Aufstieg überhaupt geht in die entscheidende Phase. Vor dem Heimspiel gegen Viktoria Goch (15 Uhr) hat Trainer Tim Wilke, unabhängig von der künftigen Spielklassenzugehörigkeit, bereits den Vorbereitungsplan für die Saison 2026/27 festgezurrt.
Der Trainingsauftakt erfolgt am 3. Juli. Bis zum Start der neuen Spielzeit stehen insgesamt 21 Einheiten, wie gewohnt drei pro Woche, auf dem Programm. Das erste Testspiel wird direkt zum Härtetest: Am 11. Juli gastieren die Budberger bei BW Dingden. Der frühere Landesliga-Konkurrent schaffte vor einem Jahr den Aufstieg in die Oberliga und hielt die Klasse dort souverän.
Nur einen Tag später kommt mit dem KFC Uerdingen ein großer Traditionsklub an die Rheinkamper Straße. Der ehemalige Bundesligist und DFB-Pokalsieger von 1985 zählt trotz seiner sportlich schwierigen Jahre weiterhin zu den bekanntesten Vereinen am Niederrhein und könnte im Optimalfall wenig später zugleich zum Pflichtspielgegner werden.
Bereits im Sommer 2019 standen sich beide Mannschaften im Niederrheinpokal gegenüber. Damals unterlag der SV Budberg als Bezirksligist dem Drittligisten um Weltmeister Kevin Großkreutz unter Trainer Ulf Deutz deutlich mit 1:7.
Der weitere Fahrplan: Gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter und möglichen künftigen Landesliga-Konkurrenten OSV Meerbusch testet der SVB am 19. Juli. Es folgt ein Duell beim Landesligisten SC Kapellen-Erft am 25. Juli. Die Generalprobe bestreiten die Budberger gegen zwei Bezirksligisten: Am 2. August trifft die Wilke-Elf auf die DJK Twisteden, ehe eine Woche später der Hamminkelner SV, ebenfalls zu Hause, der letzte Testspielgegner vor dem Start ist.
Am 16. August beginnt schließlich die neue Serie. Im Niederrheinpokal sind die Budberger nach dem Kreispokal-Aus beim GSV Moers diesmal nicht vertreten.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: