Die Frauen des SV Budberg sind vorzeitig aufgestiegen. – Foto: Robin Bogaletzki

SV Budberg steigt in die Frauen-Niederrheinliga auf Der Landesligist verliert das Spitzenspiel gegen RW Oberhausen mit 2:3, darf sich aber dennoch freuen.

Kurz nach dem Gipfeltreffen in der Frauen-Landesliga zwischen dem SV Budberg und RW Oberhausen vor rund 300 Zuschauern stand den Spielerinnen des Gastgebers die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Die Mannschaft von Trainer Daniel Peetz hatte die Tabellenführung am vorletzten Spieltag durch die 2:3 (1:0)-Niederlage an den Gegner abgeben müssen. Der Traum, als Meister der Gruppe 1 in die Niederrheinliga zurückzukehren, scheint geplatzt zu sein. Doch noch am Abend erreichte Coach Peetz eine positive Nachricht.

Fr., 16.05.2025, 20:00 Uhr SV Budberg SV Budberg SC Rot-Weiß Oberhausen RW Oberh. 2 3 Abpfiff + Video In einem Telefonat mit Wolfgang Jades, dem Vorsitzenden im Verbands-Fußballausschuss, erfuhr der SVB-Trainer, dass auch Tabellenplatz zwei zum direkten Aufstieg reicht. Und den Rang haben die Budbergerinnen auf jeden Fall sicher. „Die Relegation entfällt jetzt. Wolfgang Jades hatte Kontakt mit dem Staffelleiter. Auch wir sind vorzeitig aufgestiegen. Doch nach so einer bitteren Niederlage will bei mir noch keine richtige Freude aufkommen, die kommt erst später“, sagte Peetz.