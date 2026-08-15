SV Budberg startet mit „viel Bock“ – doch eine Zahl macht Sorgen

Budberg startet am Sonntag in die Landesliga-Saison – Foto: Sven Hanisch

Der SV Budberg startet am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Landesliga-Saison. Für Trainer Tim Wilke beginnt damit bereits sein achtes Jahr in verantwortlicher Position. Vor dem Auftakt gegen den VfB Speldorf um 15 Uhr verspürt der 51-Jährige vor allem eines: große Vorfreude. „Ich habe extrem viel Bock und merke gleichzeitig, dass es herausfordernd wird“, sagt der Coach. Vor dem ersten Saisonspiel verrät er, wie es personell aussieht, wie das letzte Training ablief und ob er eine Chance sieht, dass Vereinsurgestein Thomas Glogau an Bord bleibt.

Deshalb macht der Trainer den Erfolg auch nicht ausschließlich an einer Tabellenposition fest. „Es muss nicht immer Platz eins bis drei sein, um Spaß zu haben. Entwicklung gehört genauso dazu – und da sind wir voll dabei.“

Die Aufgabenpalette des Trainers könnte in dieser Saison nicht vielfältiger sein. Einerseits gilt es, die vielen jungen Spieler an das Landesliga-Niveau heranzuführen. Andererseits arbeitet Wilke mittlerweile mit einer ganzen Reihe von Akteuren zusammen, deren Aufschwung er über Jahre begleiten konnte. Laurin Severith, Ole Egging, Felix Weyhofen oder Oliver Nowak stehen beispielhaft dafür. „Wir sind gemeinsam dahin gewachsen. Wie sie sich verbessert haben, ist Wahnsinn.“

Kader steht: Wilke vertraut auf Breite und klare Rollenverteilung

Personell sieht sich der SVB für den Start gut aufgestellt. Der Kader ist voll besetzt. Die letzten noch offenen Positionen sind vergeben, Wilke hat seine Startelf im Kopf. Beim Abschlusstraining am Freitag wurden bei der Hitze nicht mehr viele Körner verbraucht. Vielmehr ging es darum, mit einer guten Stimmung in das erste Pflichtspiel zu gehen. Traditionell lud das Trainerteam die Mannschaft zum gemeinsamen Grillen ein.

VfB Speldorf ist für Budberg kein Lieblingsgegner

Morgen, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 live PUSH

Der VfB Speldorf zählt für Wilke aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren nicht zu den Lieblingsgegnern und zugleich zu den schwierigsten Aufgaben. Die Mülheimer haben ihre oberligaerfahrene Offensivreihe noch mal verstärkt. Den Schwachpunkt bildet die Defensive.

„Das wird ein interessanter und spannenden Blindflug“, sagt Wilke. Die ersten Pflichtspiele werden zeigen, welche Mannschaft ihre vorhandene Qualität früh auf den Platz bringen können. Einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft sieht der SVB-Coach ohnehin nicht. Mit den Oberliga-Absteigern aus Homberg, Kleve und Biemenhorst sowie dem ASV Süchteln und Union Nettetal gibt es mehrere Klubs, die eine gute Rolle spielen könnten.

Heimform als Baustelle: Budberg sucht den Weg zurück zur Stärke

Dass die Budberger zum Start vor eigenem Publikum antreten darf, fühlt sich für Wilke zunächst einmal gut an. Allerdings gibt es dabei einen statistischen Makel aus der Vorsaison. In der Rückrunde präsentierte sich der SVB auswärts außergewöhnlich stark und gewann sämtliche Partien in der Fremde, während zuhause immer wieder wichtige Punkte liegen blieben. Eine derartige Konstellation hat selbst Wilke weder als Spieler noch als Trainer zuvor erlebt. In der neuen Spielzeit soll sich das ändern – möglichst bereits am Wochenende.

Im Tor sind die Rollen zunächst klar verteilt. Marc Anders bleibt die Nummer eins, A-Jugend-Neuzugang Laurenz Dubisz ist sein Herausforderer. Zur Kapitänsfrage wollte sich Wilke dagegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht öffentlich äußern.

Glogau als möglicher Co-Trainer: Erfahrung stärkt das SVB-Trainerteam

Eine zusätzliche Verstärkung könnte schon bald dauerhaft zum Trainerteam dazustoßen. Vereinsurgestein Thomas Glogau war während der kompletten Vorbereitung dabei und wird auch am Sonntag mit auf der Bank sitzen. Wilke würde ihn gerne als Co-Trainer neben seinen jahrelangen Assistenten behalten. Ein letztes Gespräch soll noch folgen.

Sportlich und menschlich hat Glogau seinen Wert bereits unter Beweis gestellt. „Er ist ein absoluter Gewinn und bei den Spielern beliebt“, sagt Wilke. Glogau bringe aufgrund seiner Erfahrung einen anderen Blickwinkel ein und ergänze damit die jüngeren Trainer. Insbesondere im regenerativen und läuferischen Bereich sowie beim Stabilisationstraining übernimmt er Aufgaben und hat sich auf diesen Gebieten weitergebildet.

Zunächst richtet sich der Blick aber auf den Sonntag. Nach Wochen der Vorbereitung beginnt für Wilke und seine junge Mannschaft wieder der Liga-Alltag – und damit die nächste Etappe einer Entwicklung, die dem Budberger Trainer auch im achten Jahr noch längst nicht langweilig geworden ist.