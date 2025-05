SV Budberg startet das nächste Projekt

Die erste Mannschaft kämpft im Endspurt der laufenden Landesliga-Saison noch um den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga, und auch abseits des Platzes schreitet die Modernisierung der Platzanlage sichtbar voran. 800 Fußballerinnen und Fußballer, 100 Trainer und Betreuer, 24 Jugend-, acht Senioren-Teams – und ein veraltetes Vereinsheim. Nach der erfolgreichen Crowdfunding-Aktion für die am vergangenen Sonntag erstmals genutzte neue Tribüne steht nun die umfassende Sanierung des in die Jahre gekommenen Klubheims an, das fortan den Namen „NEUNZEHN46“ tragen soll.

Treiber des Projekts ist Tobias Schmidt mit seinem umfassenden Team, der 2017 mit seiner Familie nach Budberg umzug. „Ich habe zwei Kinder mitgebracht. Wir haben schnell beim SVB Anschluss gefunden. So wächst man rein“, erzählt er. Über die Jugendarbeit bekam der junge Familienvater immer tiefere Einblicke ins Klubleben, ist Teil des Fördervereins und seit der Jahreshauptversammlung im Frühjahr auch als Beisitzer im Vorstand der Fußball-Abteilung aktiv.

Doch eine Renovierung allein reichte nicht. „Uns war wichtig, dass wir ein tragfähiges Nutzungs- und Erhaltungskonzept mit einer klaren Organisationsstruktur entwickeln. Wer nutzt das Gebäude, wann, wie oft, und wie bleibt es langfristig in gutem Zustand?“ Von Belegungsplänen über Ansprechpartner bis hin zur klaren Aufgabenteilung in der Arbeitsgruppe aus den vielen Ehrenamtlern: Es wurde nichts dem Zufall überlassen.

Die Idee zur Sanierung des Vereinsheims steht schon lange auf der Agenda, der Startschuss fiel im Oktober vergangenen Jahres. Das Innere des Gebäudes, der soziale Mittelpunkt des Vereinslebens, war völlig veraltet, zugemüllt und wenig einladend. „Es war klar: Wenn wir den Anspruch haben, ein moderner Verein zu sein, muss das Heim diesem auch gerecht werden“, sagt Schmidt. So wurde im ersten Schritt entrümpelt.

Parallel lief eine Spendenaktion an, mit überraschendem Erfolg. Innerhalb einer Woche kamen fast 90 Prozent der angestrebten Summe zusammen. „Das hat uns umgehauen. Dass es so einschlägt, hätte ich nicht gedacht, zumal die Tribünen-Aktion noch nicht lange zurückliegt“, sagt Schmidt.

Unterstützung mit Ehrenamt

Unter dem symbolischen Motto „11.946 Euro – für unsere Vereinsheim-Zukunft“ – angelehnt an das Gründungsjahr – wurde das Projekt über Social Media, eine Flyer-Aktion beim jüngsten Heimspiel gegen Lowick und persönliche Netzwerke beworben. Die Stadt Rheinberg als Eigentümer des Gebäudes wird hierzu eingebunden, um die nötigen Schritte zu koordinieren. „Nach einer Vor-Ort-Begehung kann es hoffentlich zeitnah losgehen“, so Schmidt.

Die Umsetzung erfolgt komplett in Eigenleistung. Elektriker, Maler, Verputzer, Trockenbauer – sämtliche Vereinsmitglieder und Gönner bringen ihre Fähigkeiten ein. „Ohne dieses Ehrenamt wäre es nicht zu stemmen“, sagt Schmidt. Auch das Material wird größtenteils zum Selbstkostenpreis über Kontakte besorgt. Die Vereinskassen sollen nicht belastet werden, auch direkte städtische Mittel sind nicht vonnöten.

Geplant ist eine umfassende Modernisierung: neue Böden, frische Wandgestaltung, einladendes Mobiliar, Beamer, Leinwand, Fernseher – je nach Gruppengröße flexibel nutzbar. Die alte Theke kommt raus, Gardinen aus den Achtzigern werden ersetzt. Mannschaftsbesprechungen, Weihnachtsfeiern, Saisonabschlüsse oder Geburtstage sollen schon in wenigen Monaten wieder in einem schönen Ambiente für Jung und Alt stattfinden können.

Die Sanierung wird im Optimalfall bis zum Start der neuen Saison im August abgeschlossen sein. Der SV Budberg steht zusammen – nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben.

Verbandspokal: Die C-Junioren verpassen Überraschung und unterliegen Borussia Mönchengladbach 0:5

Rheinberg Es wäre der erhoffte Traumstart für die C-Jugend-Fußballer des SV Budberg im Niederheinpokal-Viertelfinale gewesen. In der Heimpartie gegen den Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach hatte Paul Thör das 1:0 für den Außenseiter auf dem Fuß. Doch der Stürmer, der schon am Keeper vorbei gelaufen war, traf das leere Tor nicht. So blieb nicht nur die Überraschung aus, sondern dem SVB auch das durchaus verdiente Ehrentor verwehrt. Die drei Klassen höher spielende Borussia setzte sich schließlich nach den 70 Minuten mit 5:0 (3:0) durch.

„Mönchengladbach hatte natürlich mehr Ballbesitz, meine Mannschaft hat aber gut dagegengehalten. Die Mentalität hat gestimmt, wir können viel Positives mit in den Saison-Endspurt nehmen“, sagte Trainer Nils Ahrens. Die Budberger möchten den VfB Homberg in der Grenzlandliga noch von der Tabellenspitze verdrängen und am 31. Mai, 11.30 Uhr, im Pokalfinale gegen den GSV Moers die Kreis-Trophäe gewinnen.