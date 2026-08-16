SV Budberg stark, Neuwerk & Mennrath jubeln

Der SV Budberg startet mit einem Sieg. – Foto: Sven Hanisch

Der 1. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, liefert direkt spannende Geschichten - und vor allem starke Neulinge! Aufsteiger Rheinland Hamborn übernimmt nach einem 5:0 gegen Viktoria Goch die Spitze, während die DJK Arminia Klosterhardt ebenfalls mit einem Sieg startet. Der SV Budberg dreht gegen VfB Speldorf einen Rückstand deutlich, Victoria Mennrath gewinnt beim Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst und Sportfreunde Neuwerk entscheidet sein erstes Landesliga-Spiel ganz spät. Die Partie zwischen VfB Homberg und SC Union Nettetal läuft noch und wird später ergänzt.

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Für den Mülheimer FC begann die Partie nach Wunsch. Jesse Modebelu Okoye erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0 und brachte die Mannschaft von Trainer Ömer Özmen früh in Führung. Für den Aufsteiger aus Duisburg bedeutete das, dass er bereits in der Anfangsphase einem Rückstand hinterherlaufen musste. Noch vor der Pause war Özmen zudem zu einem frühen Wechsel gezwungen: Chukwu Ifeanyi ersetzte Essowavana Gbegouni in der 26. Minute. Der Duisburger FV reagierte zur Pause und brachte Miche-Joel Makomé-Mabouba für Kakeru Akasaka. Eine Wende blieb allerdings aus. Stattdessen erhöhte Cavit Seyit Tükel in der 57. Minute auf 2:0 - und dabei blieb es auch. Damit setzt sich Mülheim nach dem ersten eigenen Saisonspiel zunächst im oberen Bereich der noch wenig aussagekräftigen Tabelle fest. Der DFV wird ab kommener Woche versuchen, erstmals zu punkten - und damit auch zu treffen.

Der 1. FC Lintfort und der ASV Einigkeit Süchteln sind mit einer Punkteteilung in die neue Saison gestartet. Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Leonit Popova die Gäste in der 56. Minute in Führung brachte. Süchteln lag damit über eine halbe Stunde vorne, konnte den Vorsprung aber nicht bis zum Ende behaupten. Abdoulaye Sall traf in der 86. Minute zum 1:1 und sicherte Lintfort damit noch einen Zähler. Beide Mannschaften reihen sich nach dem ersten Spiel mit jeweils einem Punkt im Tabellenmittelfeld ein.

Das erste Landesliga-Spiel der Sportfreunde Neuwerk endete mit einem späten 1:0-Erfolg gegen die VSF Amern. Lange deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin, denn bis in die Schlussminute blieb die Begegnung ohne Treffer. Dann schlug Lasse Buschmann zu und erzielte in der 90. Minute das entscheidende 1:0. Für den Aufsteiger bedeutet das einen perfekten Einstieg in die neue Spielklasse, so kann das Derby gegen Mennrath in der kommenden Woche steigen.

Victoria Mennrath hat beim Oberliga-Absteiger SV Biemenhorst mit 3:1 gewonnen und damit einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Zunächst sah es allerdings besser für die Gastgeber aus, denn Jannis Schmitz brachte Biemenhorst in der 23. Minute in Führung. Mennrath musste bis in den zweiten Durchgang warten, bevor Paul Szymanski zum Ausgleich traf (57.). Danach kippte das Ergebnis endgültig zugunsten der Gäste: Marko Mitrasinovic erzielte das 2:1 (74.), ehe Noah Kubawitz in der 87. Minute den dritten Treffer nachlegte. Mennrath reiht sich dadurch mit drei Punkten weit oben ein, während Biemenhorst nach dem Abstieg aus der Oberliga mit einer Heimniederlage in die neue Spielzeit startet.

Im Duell zwischen Aufsteiger VfL Rhede und Oberliga-Absteiger 1. FC Kleve gab es zum Auftakt keinen Sieger. Kleve ging bereits in der 12. Minute in Führung, als Nermin Badnjevic einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Rhede benötigte jedoch nur zehn Minuten für die Antwort: Nick Ebben erzielte in der 22. Minute den Ausgleich. Kurz vor der Pause veränderten sich die Voraussetzungen für die Gäste zusätzlich, weil Matteo Cagnazzo nach einem Foulspiel Gelb-Rot sah (45.). Weitere Treffer fielen nicht mehr. Kleve hatte sich sicherlich mehr erhofft, aber der Punkt ist mit Blick auf den Platzverweis sicherlich kein allzu schlechter.

Der SV Budberg hat einen frühen Rückstand gegen den VfB Speldorf in einen deutlichen 4:1-Heimsieg verwandelt und sich damit zunächst auf Rang zwei geschoben. Dabei traf zunächst Lukas Mühlenfeld per Foulelfmeter für die Gäste (20.). Budberg antwortete durch Moritz Paul, der nach 34 Minuten ausglich, ehe Lennart Hahn noch vor der Pause die Partie drehte (39.). Kurz zuvor hatte Speldorf Bryan Asagwara nach Gelb-Rot wegen Ballwegschießens verloren (38.). Im zweiten Durchgang erhöhte Ole Egging auf 3:1 (63.), bevor Paul mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+2). Budberg startet damit mit drei Punkten und 4:1 Toren, Speldorf findet sich nach dem ersten Spiel zunächst auf Rang 17 wieder.

Heute, 17:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 0 1 PUSH

Spieltext VfB Homberg - Nettetal

Aufsteiger rocken Die Aufsteiger Rheinland Hamborn und Arminia Klosterhardt sind mit starken Siegen am Freitagabend gestartet - mehr hier!

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97

So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede

So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn

So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort



3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf

So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath

So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch