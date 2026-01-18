SV Budberg spielt weiter zu naiv und fehlerhaft

Landesligist SV Budberg hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung gegen Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch knapp mit 1:2 (1:1) verloren. Warum der gegnerische Keeper mit glatt Rot vom Platz flog.
Bereits früh gerieten die Hausherren durch einen technischen Fehler in Rückstand, den Lars Stieger zum 0:1 nutzte (3.). Kurz darauf nahm die Partie eine entscheidende Wendung: In der 15. Minute sah der Meerbuscher Torhüter nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte (12.). „Das hat das Spiel eher komplizierter gemacht“, sagte Trainer Tim Wilke.
Budberg hatte fortan um die 75 Prozent Ballbesitz. In der 22. Minute wurde der Aufwand belohnt. Nach einem erneuten Handspiel gab es Strafstoß, Oliver Nowak verwandelte sicher zum Ausgleich. In der Folge entwickelte der SVB viel Druck und ließ wenig zu. Klare Abschlüsse blieben jedoch Mangelware. Meerbusch verschoss noch einen Elfmeter.
Nach der Pause folgte der nächste Rückschlag. Erneut führte ein unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zu einem Gegentor, Stieger traf in der 46. Minute zum 1:2. Bitter: Meerbusch benötigte lediglich drei Schüsse auf das Budberger Tor – zwei davon zappelten im Netz.
In der zweiten Hälfte tat sich Budberg schwerer als noch vor der Pause. Der tiefe Block des Gegners ließ nur wenige Räume zu. Zwar gab es zahlreiche Durchbrüche, doch im letzten Pass agierte die Mannschaft zu fahrig und ungenau. Unterm Strich überwog die Erkenntnis, dass noch viel Arbeit vor der Wilke-Elf liegt.
„Diese Fehler sind ein Thema, das uns seit Saisonbeginn begleitet“, hieß es von Seiten Wilkes selbstkritisch. In den kommenden zwei Wochen bis zum vorgezogenen Restart gegen den 1. FC Lintfort am Samstag, 31. Januar, 17 Uhr, soll gezielt daran gearbeitet werden, diese Naivität abzustellen. Das letzte Testspiel steigt am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei Bezirksliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II aus der Gruppe 6.
Es spielten: Anders (46. Delgado); Ueberfeld (67. Mordt), La. Severith, Beerenberg (76. Kluge), Umberg, Hochbaum (76. L. Weyhofen), Egging, Nowak, Hahn (76. Le. Severith), F. Weyhofen (59. Jansen), Paul.