Der SVB muss sich steigern. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Budberg spielt weiter zu naiv und fehlerhaft Obwohl Landesligist SV Budberg gegen den OSV Meerbusch 80 Minuten lang in Überzahl auf dem Kunstrasen steht, geht das Testspiel mit 1:2 verloren. Was Trainer Tim Wilke stört und warum der Gäste-Torhüter runterfliegt.

Landesligist SV Budberg hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung gegen Bezirksliga-Spitzenreiter OSV Meerbusch knapp mit 1:2 (1:1) verloren. Warum der gegnerische Keeper mit glatt Rot vom Platz flog.

Heute, 13:00 Uhr SV Budberg SV Budberg OSV Meerbusch OSV Meerbu. 1 2 Abpfiff Bereits früh gerieten die Hausherren durch einen technischen Fehler in Rückstand, den Lars Stieger zum 0:1 nutzte (3.). Kurz darauf nahm die Partie eine entscheidende Wendung: In der 15. Minute sah der Meerbuscher Torhüter nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte (12.). „Das hat das Spiel eher komplizierter gemacht“, sagte Trainer Tim Wilke.

Budberg hat Probleme in der Überzahl Budberg hatte fortan um die 75 Prozent Ballbesitz. In der 22. Minute wurde der Aufwand belohnt. Nach einem erneuten Handspiel gab es Strafstoß, Oliver Nowak verwandelte sicher zum Ausgleich. In der Folge entwickelte der SVB viel Druck und ließ wenig zu. Klare Abschlüsse blieben jedoch Mangelware. Meerbusch verschoss noch einen Elfmeter. Nach der Pause folgte der nächste Rückschlag. Erneut führte ein unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zu einem Gegentor, Stieger traf in der 46. Minute zum 1:2. Bitter: Meerbusch benötigte lediglich drei Schüsse auf das Budberger Tor – zwei davon zappelten im Netz.