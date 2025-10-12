SV Budberg schafft Auswärtsrekord in Bottrop

Sicherheit brachte das 1:0 nicht, nur sieben Minuten später stand es 1:1. SVB-Keeper Marc Anders räumte Bottrops Felix Gatner im Sechzehner ab, sah Gelb und parierte zunächst den schwach geschossenen Elfmeter von Muhammed Alkan Celik. Doch alle Budberger blieben stehen und schauten nur zu, als Deniz Erdem gedankenschnell reagierte (18.).

SVB dreht nach der Pause auf

Wilke musste erstmals lauter werden und schickte seine Reservespieler schnell zum Aufwärmen. Es fehlten die Ideen, durch viele harte Fouls der Bottroper wurde es immer hektischer und auch hitziger. Budberg wirkte ein Stück weit beeindruckt, blieb dennoch das dominierende Team. Moritz Paul per Kopf (25.) und Fynn Eckhardt aus der Distanz (31.) scheiterten noch am Querbalken. Kurz vor der Pause stellte Paul nach gleichem Muster wie vor dem 1:0 den 2:1-Pausenstand her (41.).

Nach Wiederanpfiff wurde endgültig deutlich, warum am Samstag die beste Offensive und die schwächste Defensive der Liga aufeinandertrafen. Die Wilke-Elf erhöhte den Druck, zeigte sich offensiv stark verbessert und spielte die wacklige Bottroper Abwehr in nur 16 Minuten mehrfach schwindlig. Tekin Mang beförderte eine scharfe Eckhardt-Ecke ins eigene Netz (47.), Paul staubte wenig später zum „Ping-Pong“-Doppelpack ab (50.), der dribbelstarke Nowak machte mit dem 5:1, nur 60 Sekunden nach der Gelb-Roten Karte gegen den übermotivierten Rhenania-Kapitän Orcun Mengenli, alles klar (62.).