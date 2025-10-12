SV Budberg schafft Auswärtsrekord in Bottrop

Der SV Budberg zeigt sich auch in der Fremde weiter mächtig in Torlaune. Obwohl die Mannschaft von Tim Wilke erstmals seit dem Aufstieg 2023 sechs Auswärtstreffer in der Landesliga erzielte, fiel der Jubel über den 6:3 (2:1)-Erfolg beim ruppig und robust aufgetretenen Aufsteiger Rhenania Bottrop am Ende auffällig weniger überschwänglich aus als gewohnt. Doppelpacker Moritz Paul sprach kurz nach dem Schlusspfiff über seine beeindruckende Quote. A-Jugend-Neuzugang Luis Weyhofen feierte in der Schlussphase sein Landesliga-Debüt.
Auf der schmucken Anlage des Aufsteigers mit dem Bottroper Tetraeder am Horizont bekam der SVB die Ruhrpott-Mentalität begleitet vom Steigerlied schon beim Einlaufen zu spüren. Diese setzte sich nach Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz nahtlos fort. Denn die Hausherren legten von Beginn an eine extrem harte Gangart an den Tag, die auch den Schiedsrichter phasenweise ins Schwitzen brachte, und machten den Gästen das Leben vor allem im ersten Durchgang gehörig schwer.
Trainer Tim Wilke beorderte Tim Beerenberg für den gesperrten Jeremy Umberg in die erste Elf, Alessandro Hochbaum ersetzte den privat verhinderten Lennart Hahn auf der Zehnerposition. Rückkehrer Mike Terfloth nahm, statt auf der Ersatzbank, bis zu seiner Einwechslung auf dem Stuhl neben dem Trainerteam Platz. Die Budberger erkämpften sich früh viel Ballbesitz und gingen durch Felix Weyhofen nach feiner Einleitung von Beerenberg und Vorlage von Oliver Nowak über rechts mit der ersten Chance in Führung (11.).
Sicherheit brachte das 1:0 nicht, nur sieben Minuten später stand es 1:1. SVB-Keeper Marc Anders räumte Bottrops Felix Gatner im Sechzehner ab, sah Gelb und parierte zunächst den schwach geschossenen Elfmeter von Muhammed Alkan Celik. Doch alle Budberger blieben stehen und schauten nur zu, als Deniz Erdem gedankenschnell reagierte (18.).
Wilke musste erstmals lauter werden und schickte seine Reservespieler schnell zum Aufwärmen. Es fehlten die Ideen, durch viele harte Fouls der Bottroper wurde es immer hektischer und auch hitziger. Budberg wirkte ein Stück weit beeindruckt, blieb dennoch das dominierende Team. Moritz Paul per Kopf (25.) und Fynn Eckhardt aus der Distanz (31.) scheiterten noch am Querbalken. Kurz vor der Pause stellte Paul nach gleichem Muster wie vor dem 1:0 den 2:1-Pausenstand her (41.).
Nach Wiederanpfiff wurde endgültig deutlich, warum am Samstag die beste Offensive und die schwächste Defensive der Liga aufeinandertrafen. Die Wilke-Elf erhöhte den Druck, zeigte sich offensiv stark verbessert und spielte die wacklige Bottroper Abwehr in nur 16 Minuten mehrfach schwindlig. Tekin Mang beförderte eine scharfe Eckhardt-Ecke ins eigene Netz (47.), Paul staubte wenig später zum „Ping-Pong“-Doppelpack ab (50.), der dribbelstarke Nowak machte mit dem 5:1, nur 60 Sekunden nach der Gelb-Roten Karte gegen den übermotivierten Rhenania-Kapitän Orcun Mengenli, alles klar (62.).
„In der schwierigen ersten Halbzeit war unsere Performance nicht gut. Der Gegner war unangenehm zu verteidigen. Dann ist unser Plan besser aufgegangen“, lobte Wilke, der trotz des letztlich ungefährdeten siebten Saisonsiegs und dem halben Dutzend an Auswärtstoren „noch eine Menge Luft nach oben“ sieht. Zwei Schlampigkeiten in der Hintermannschaft verursachten die Bottroper Tore zwei und drei. Gatner verwandelte noch einen Strafstoß zum 2:5 (81.), bei dessen Einzelaktion zum 3:6-Endstand fehlte in der SVB-Defensive der Geleitschutz (84.). Ceyhun Dagdemir bewies zuvor mit dem letzten Budberger Treffer zum 6:2 einmal mehr seine Qualitäten als Joker (83.).
Wilke war sich bewusst, dass sein Team eine Woche vor dem Topspiel gegen den Stadtnachbarn VfB Bottrop (19. Oktober, 15 Uhr) „nicht die Sterne vom Himmel gespielt“ habe, nahm gleichzeitig aber auch viel Positives mit. Denn der SVB überzeugte einmal mehr als Kollektiv. „Der große Kader macht uns momentan so stark und unberechenbar“, sagte der Coach im Kreis nach Abpfiff und ergänzte: „Wir sind nach so vielen Toren zwar schon mal mehr ausgeflippt. Aber es darf in unserer Wahrnehmung einfach nie einen Landesliga-Sieg geben, nach dem wir unzufrieden sind.“
Zufrieden sein konnte auch Moritz Paul nach seinen Saisontoren 14 und 15. Angesprochen auf seinen Lauf äußerte sich der Budberger Topstürmer gewohnt bescheiden. „Es ist doch völlig egal, wer trifft. Die anderen Jungs machen auch die Tore. Am Wichtigsten sind die drei Punkte.“ Der Auswärtssieg hat den SVB fürs Erste wieder auf Platz eins befördert. Gewinnt Viktoria Goch am Sonntag nicht gegen den VfB Bottrop, geht die Wilke-Elf wieder als Tabellenführer ins nächste Spitzenspiel.