SV Budberg: Patrick Reitemeier spielt sich in den Fokus

Patrick Reitemeier, Fußballer beim SV Budberg, bekam am späten Sonntagnachmittag im Scania-Sportpark Szenenapplaus. Der 19-Jährige aus der A-Liga-Mannschaft wurde in der Partie gegen den FC Kray (3:1) in der Schlussphase für Lennart Hahn eingewechselt – es waren die ersten Landesliga-Minuten seiner Karriere. Reitemeier, der von seinen Mitspielern und den ehemaligen Teamkollegen aus der A-Jugend gefeiert wurde, wird auch am Mittwoch im Kreispokal-Duell beim A-Ligisten SpVgg Rheurdt-Schaephuysen (Anstoß 19.45 Uhr) dem Kader der Ersten angehören.
„Patrick gehörte vor dieser Saison zu den A-Jugend-Spielern, die Kandidaten für den Landesliga-Kader waren. Auf der Innenverteidiger-Position ist die Konkurrenz aber groß“, sagt Trainer Tim Wilke, der die Entwicklung des Youngsters weiter im Blick hat. „Ich kann ihn auch auf der 6er-Position einsetzen“, meint der Coach weiter. Wilke spricht vor dem Pokalduell beim Tabellenachten der A-Liga von „einer anspruchsvollen Aufgabe“, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sei. Einige der Neuzugänge hätten in der vergangenen Saison in der Landesliga „noch gegen uns gespielt“.
Wilke wird dennoch rotieren: „Zwei A-Jugendliche und drei, vier Spieler aus der Zweiten werden mitfahren.“ Zwischen den Pfosten gibt’s auf jeden Fall einen Wechsel. Lorenz Delgado rückt für Marc Anders in die Startelf. Ebenfalls beginnen beim Landesliga-Spitzenreiter wird Laurin Severith, der zuletzt wegen einer Roten Karte hatte zuschauen müssen.