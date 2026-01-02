SV Budberg ohne echte Stürmerin bester Aufsteiger

Der Schock war groß bei den SVB-Frauen, als sich Eva Hilsenberg im März im linken Knie eine Kreuzbandverletzung zuzog. Die Stürmerin, die auf vier Bundesliga-Einsätze für den MSV Duisburg kommt, fällt seitdem aus. Peetz musste auch in dieser Spielzeit improvisieren, da ihm keine weitere gelernte Zielspielerin in der Offensive zur Verfügung stand. Laura Rekus, eine ehemalige polnische Nationalspielerin, sprang ein und ist mit zehn Treffern erfolgreichste Torschützin des Neulings. Hilsenberg arbeitet weiter an ihrem Comeback. „Im März sollte sie in der Vollbelastung sein“, sagt Peetz.
Im aktuellen Kader sind zwei weitere Spielerinnen noch ohne Saisoneinsatz. Zoe Lottes (ebenfalls Kreuzbandriss) möchte die Wintervorbereitung mitmachen. Mit Juma Heinen, die wegen eines Auslandsemesters in Spanien fehlte, kann der Coach ebenfalls ab Januar planen.
Franka Nießing verletzte sich zu Saisonbeginn und benötigt nach einer Meniskus-Operation noch einige Monate, bis sie im Mannschaftstraining beschwerdefrei wieder vor den Ball treten kann. Drei U17-Spielerinnen setzte Peetz ein – und lobte das Trio. Die 16-jährige Lily Rasel erzielte sogar einen Treffer. Carolin Jöns war ebenfalls eine verlässliche Alternative für die Offensive. Nachwuchstorfrau Johanna Linkenbach kommt bisher auf drei Einsätze.
Klassenerhalt ist erreichbar
Mit den 16 Punkten ist der SV Budberg auf einem guten Weg, das Saisionziel (Klassenerhalt) frühzeitig zu erreichen. „Ich bin bislang zufrieden mit dem Abschneiden. Wir sind der beste von vier Aufsteigern und in der Niederrheinliga angekommen“, resümiert Peetz. Die Niederlagen beim großen Meisterfavoriten MSV und daheim gegen den Tabellenvierten Kaarst seien ärgerlich gewesen. „Aber in diesen beiden Spielen waren wir chancenlos.“ Gegen Kaarst hatte Kyra Buchebener wegen einer Notbremse beim Stand von 0:1 in der 38. Minute die Rote Karte gesehen. Es war der einzige Platzverweis.
Ob Peetz mit seinem Trainerteam auch in der nächsten Saison in Budberg an der Seitenlinie stehen wird, ist noch nicht geklärt. „Ich hoffe, dass wir Anfang Januar eine Entscheidung verkünden können“, sagt der Coach, der mit seinem Team an zwei Hallenturnieren teilnehmen möchte. Am 8. Februar mischt der SVB beim Niederrheinpokal in Duisburg-Wedau mit, am 22. Februar will das Team wie in diesem Jahr den Moerser Hallen-Kreispokal gewinnen.
Um Punkte in der Niederrheinliga geht’s am 1. März wieder. Der SV Budberg empfängt dann Tabellennachbar und Mitaufsteiger TSV Urdenbach (10 Punkte) aus Düsseldorf. Die anderen beiden Neulinge, RW Oberhausen sowie Union Nettetal, sind Drittletzter beziehungsweise Schlusslicht.