SV Budberg ohne echte Stürmerin bester Aufsteiger

Klassenerhalt ist erreichbar

Mit den 16 Punkten ist der SV Budberg auf einem guten Weg, das Saisionziel (Klassenerhalt) frühzeitig zu erreichen. „Ich bin bislang zufrieden mit dem Abschneiden. Wir sind der beste von vier Aufsteigern und in der Niederrheinliga angekommen“, resümiert Peetz. Die Niederlagen beim großen Meisterfavoriten MSV und daheim gegen den Tabellenvierten Kaarst seien ärgerlich gewesen. „Aber in diesen beiden Spielen waren wir chancenlos.“ Gegen Kaarst hatte Kyra Buchebener wegen einer Notbremse beim Stand von 0:1 in der 38. Minute die Rote Karte gesehen. Es war der einzige Platzverweis.