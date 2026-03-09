SV Budberg nimmt Kurs auf die Tabellenspitze

Der SV Budberg hat sich auch vom Mülheimer FC nicht ärgern lassen und mit einem ungefährdeten Heimerfolg die Siegesserie weiter ausgebaut. Und da der VfB Bottrop abermals patzte, ist die Mannschaft von Tim Wilke nur noch einen Punkt von Tabellenplatz eins entfernt. Die Gruppe 2 führt der ESC Rellinghausen an, der SVB liegt in Lauerstellung auf Rang zwei. Die beiden Teams treffen übrigens am 26. April in Essen aufeinander. Gegen Mülheim gewann Budberg 6:2 (5:0). Moritz Paul steuerte vier Treffer bei.
Beim SV Budberg gab’s gegen den Oberliga-Absteiger eine Änderung in der Startformation. Stammkeeper Marc Anders stand wieder für Lorenz Delgado zwischen den Pfosten. Er sah, wie Moritz Paul das erste Mal bereits nach vier Minuten zuschlug. Nach einer Ecke von Fynn Eckhardt landete der Ball auf dem Kopf des Stürmers, der sich am zweiten Pfosten gegen zwei MFC-Spieler durchsetzte. Danach ließ es der Aufstiegsaspirant etwas ruhiger angehen.
Innerhalb von sechs Minuten setzte der SVB die Gäste dann mit vier Treffern schachmatt. Zunächst netzte Paul noch zweimal (33., 34.) zum Hattrick. Dann legte er das 4:0 durch Felix Weyhofen auf (36.). In der 39. Minute war Paul dann erneut zur Stelle. Beim 5:0-Hinspielerfolg hatte der 22-Jährige bereits dreimal geknipst.
Die zwei Hälfte war gerade erst drei Minuten alt, da war die beeindruckende Budberger Zu-Null-Serie beendet. Der eingewechselte Mert Kefeli verkürzte mit einem Fernschuss auf 1:5. Zuletzt hatte das Wilke-Team in der Meisterschaft Anfang Dezember 2025 beim annullierten 7:1-Erfolg über den GSV Moers einen Gegentreffer kassiert.
In der 61. Minute kam Oliver Nowak nach einem weiten Einwurf von Niklas Ueberfeld ans Leder. Er drosch den Ball aus zwölf Metern kompromisslos in die Maschen. Doch auch dieses Zwischenergebnis hatte nicht lange Bestand. Jetzt durften wieder die Mülheimer jubeln, weil der SVB in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor. Oben Robert Molango köpfte zum 2:6 ein (69.). Die Begegnung endete mit einer vergebenen Großchance von Weyhofen, der in der Nachspielzeit den Keeper schon ausgespielt hatte, den Ball aber über die Latte schoss.
Den emotionalen Moment der Partie gab’s in der 74. Minute. Da feierte der lange verletzte Benedict Vana sein Comeback. Wilke resümierte: „Wir haben nach der Pause drei Gänge rausgenommen und eine zähe zweite Hälfte gezeigt. Das fehlte die Spannung. Wenn man aber ein Landesliga-Spiel 6:2 gewinnt, überwiegt die Zufriedenheit.“
Es spielten Anders; La. Severith (82. Häselhoff), Ueberfeld, Umberg, Terfloth (46. Beerenberg), Egging, Eckhardt (74. Vana), Hahn (59. Hochbaum), Nowak (67. Mordt), F. Weyhofen, Paul.
Tore 1:0, 2:0, 3:0 Paul (4., 33., 34.), 4:0 Weyhofen (36.), 5:0 Paul (39.), 5:1 Kefeli (48.), 6:1 Nowak (61.), 6:2 Molango (69.).