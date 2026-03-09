SV Budberg nimmt Kurs auf die Tabellenspitze

Die zwei Hälfte war gerade erst drei Minuten alt, da war die beeindruckende Budberger Zu-Null-Serie beendet. Der eingewechselte Mert Kefeli verkürzte mit einem Fernschuss auf 1:5. Zuletzt hatte das Wilke-Team in der Meisterschaft Anfang Dezember 2025 beim annullierten 7:1-Erfolg über den GSV Moers einen Gegentreffer kassiert.

In der 61. Minute kam Oliver Nowak nach einem weiten Einwurf von Niklas Ueberfeld ans Leder. Er drosch den Ball aus zwölf Metern kompromisslos in die Maschen. Doch auch dieses Zwischenergebnis hatte nicht lange Bestand. Jetzt durften wieder die Mülheimer jubeln, weil der SVB in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor. Oben Robert Molango köpfte zum 2:6 ein (69.). Die Begegnung endete mit einer vergebenen Großchance von Weyhofen, der in der Nachspielzeit den Keeper schon ausgespielt hatte, den Ball aber über die Latte schoss.

Den emotionalen Moment der Partie gab’s in der 74. Minute. Da feierte der lange verletzte Benedict Vana sein Comeback. Wilke resümierte: „Wir haben nach der Pause drei Gänge rausgenommen und eine zähe zweite Hälfte gezeigt. Das fehlte die Spannung. Wenn man aber ein Landesliga-Spiel 6:2 gewinnt, überwiegt die Zufriedenheit.“

Info: Paul-Hattrick in der ersten Halbzeit

Es spielten Anders; La. Severith (82. Häselhoff), Ueberfeld, Umberg, Terfloth (46. Beerenberg), Egging, Eckhardt (74. Vana), Hahn (59. Hochbaum), Nowak (67. Mordt), F. Weyhofen, Paul.

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Paul (4., 33., 34.), 4:0 Weyhofen (36.), 5:0 Paul (39.), 5:1 Kefeli (48.), 6:1 Nowak (61.), 6:2 Molango (69.).