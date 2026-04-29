SV Budberg muss in den Wochen der Wahrheit noch ein Problem lösen

Budberg will auch gegen Speldorf jubeln – Foto: Cindy Jahn

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im Topspiel beim ESC Rellinghausen geht es für den SV Budberg in der Landesliga Schlag auf Schlag weiter. Schon am Donnerstagabend empfangen die Schwarz-Weißen im vorgezogenen Heimspiel des 30. Spieltags um 20 Uhr den VfB Speldorf. Der Tabellensechste gehört zu den positiven Überraschungen der Rückrunde, schlug in 2026 unter anderem die Aufstiegskandidaten aus Rellinghausen und Scherpenberg, musste zuletzt jedoch drei Niederlagen aus den vergangenen vier Ligaspielen hinnehmen.

Die Marschroute für den Saisonendspurt formuliert Trainer Tim Wilke dementsprechend deutlich: „Ich erwarte, dass wir uns gegenseitig helfen, unterstützen und die Mentalität auf den Platz bringen – gerade in den defensiven Abläufen. Die Messlatte haben die Jungs selbst gelegt.“

Die Budberger gehen derweil mit viel Rückenwind in die Partie, auch wenn die Vorbereitung nach der intensiven Laufleistung am Wochenende entsprechend kurz ausfiel. Lediglich eine Trainingseinheit stand auf dem Programm. Der starke Auftritt in Rellinghausen dient dabei als klare Orientierung für die entscheidenden Wochen.

Personell kann der Coach weiterhin nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Niklas Ueberfeld fehlt gelbgesperrt, ihn dürfte Florian Mordt auf der rechten Abwehrseite ersetzen. Mit den formstarken Mülheimern wartet ein „unangenehm zu bespielender Gegner“, warnt Wilke auch mit Blick auf das 2:2-Remis im Hinspiel. Vor allem die Offensivreihe um Calvin Küper, Bradley Asoh und Yassin Merzagua sorgt für große Gefahr. Das Trio kommt zusammen bereits auf 42 Saisontore und bringt zudem teilweise Oberliga-Erfahrung mit.

Trotz der Tabellenführung verspüren die Budberger im Meisterrennen keinen Druck. Im Gegenteil: „Unsere Saisonziele haben wir erreicht. Jetzt geht es darum, das Ganze als Bonus zu sehen und immer noch einen draufzusetzen“, betont Wilke.

Budberg will Heimschwäche ablegen – Restprogramm hat es in sich

Ein zusätzlicher Anreiz ist noch das Lösen eines eigenen Problems: Die Heimstärke geriet jüngst ein wenig ins Wanken. Während der SVB im neuen Jahr alle Auswärtsspiele gewinnen konnte, ließ das beste Rückrundenteam der Liga vor eigenem Publikum zuletzt wichtige Punkte liegen. „Das wollen wir verbessern“, fordert Wilke.

Das Duell mit Speldorf markiert den Auftakt in die Wochen der Wahrheit und zugleich in ein knackiges Restprogramm. Denn im Anschluss warten mit Spielen in Essen-Schönebeck, gegen Mintard und zum Abschluss gegen Goch drei weitere anspruchsvolle Aufgaben auf den Tabellenführer.