SV Budberg möchte weiter der Underdog sein

Kabinen-DJ Moritz Paul konnte die musikalische Partybox nach dem spektakulären 4:3-Heimerfolg des SV Budberg über Hamborn 07 laut aufdrehen. Nicht nur, weil er selber zwei Tore erzielte, sondern weil’s der erste Saisonerfolg mit viel Unterhaltungswert war. Mittendrin feierte Neuzugang Ceyhun Dagdemir. Der gebürtige Berliner, gerade erst nach Duisburg umgezogen, erlebte im SVB-Trikot einen Einstand nach Maß. Der Stürmer wird auch am Sonntag dabei sein, wenn das Team von Tim Wilke um 15 Uhr in Hattingen gegen Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern antritt.

Auf den 4:3-Sieg mit drei Toren in der Schlussphase innerhalb zehn Minuten stießen die Budberger Spieler wohl auch am Freitagabend an. Die Mannschaft ging geschlossen zum Schützenfest im Ort. Dafür war der Beginn des Abschlusstrainings auf 18 Uhr vorgezogen worden. Gleichwohl appellierte Coach Wilke, nicht zu tief ins Glas zu schauen. Der Dreier über die Hamborner „Löwen“ tat gut, die sonntägliche Partie hat’s aber in sich.

Niederwenigern ist katastrophal in die Saison gestartet und muss gegen Budberg unbedingt liefern. Der Oberliga-Absteiger hat noch keinen Punkt auf dem Konto. Das Team um Ex-Profi Frederik Lach (Hansa Rostock, SC Verl) ist auf Wiedergutmachung aus. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams nach dem Landesliga-Aufstieg der Budberger im September 2023 behielt Niederwenigern die Punkte zu Hause durch einen Last-Minute-Sieg. Erst tief in der Nachspielzeit trafen die Hausherren zum 2:1.

Wilke fühlt sich in der Außenseiterrolle wohl

Wilke findet, dass sein Team am Sonntag als Underdog nach Hattingen fährt: „Und in dieser Rolle fühlen wir uns wohl.“ Im Vergleich zum Hamborn-Spiel wird’s auf jeden Fall eine personelle Änderung geben. Laurin Severith muss wegen der Roten Karte zuschauen, Kapitän Jan Luca Häselhoff übernimmt seinen Job in der Viererkette. Wilke stehen am Sonntag mehr Optionen zur Verfügung, da’s Rückkehrer gibt. Jeremy Umberg, Benedict Vana sowie Ole Egging stoßen zum Kader dazu.

Derweil hofft Ceyhun Dagdemir drauf, auch in Hattingen seine Qualitäten vor dem gegnerischen Tor zeigen zu dürfen. Gegen Hamborn überzeugte er als Einwechselspieler – nicht nur wegen des Siegtreffers. Kurz, nachdem Wilke ihn in der 64. Minute auf den Kunstrasen geschickt hatte, hatte er einen Riesenchance zum 2:2 auf dem Fuß. Der Ball krachte an den rechten Pfosten. Überhaupt war Dagdemir eine Bereicherung fürs Budberger Offensivspiel. „Cey ist nicht nur torgefährlich, sondern auch sehr wissbegierig. Er ist eine Bereicherung“, sagt Wilke.