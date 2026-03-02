SV Budberg lässt wieder die Null stehen

Der SV Budberg siegt souverän – Foto: Ulrich Laakmann

Die Spitzengruppe in der Landesliga, Gruppe 2 ist weiter zusammengerückt. Während Tabellenführer VfB Bottrop im Topduell des 20. Spieltags gegen den ESC Rellinghausen (1:2) erneut patzte, setzte der SV Budberg seine Erfolgsserie in Essen fort. Das Team von Tim Wilke gewann beim SC Werden-Heidhausen 3:0 (0:0). Der Rückstand auf die Bottroper beträgt nur noch zwei Punkte.

Den Hausherren war nach der 1:7-Hinrundenpleite im Scania-Sportpark anzumerken, dass sie es beim Wiedersehen deutlich besser machen wollten. Allerdings fehlte ihnen in der Offensive die Durchschlagskraft. Der Aufsteiger war bemüht, konnte spielerisch aber nicht mithalten. Delgado verlebte einen ruhigen Nachmittag. Er musste keinmal sein Können zeigen. Sein Gegenüber hatte da deutlich mehr Arbeit.

Bei den Gästen stand nicht Marc Anders, sondern Lorenz Delgado zwischen den Pfosten. Für den Ersatzkeeper war’s der erste Einsatz seit dem 9. November. Er rutschte in die Startformation, weil Anders privat verhindert war. Zudem kehrten die ehemaligen Oberliga-Spieler Mike Terfloth sowie Fynn Eckhardt in die Anfangsformation zurück. Terfloth lief in der Innenverteidigung auf, Eckhardt bildet mit Ole Egging die Budberger Doppel-Sechs.

SC-Schlussmann Marcel Niehaus stand öfter im Blickpunkt, als ihm lieb war. Er war beim Neuling der beste Mann auf dem Platz. Die Budberger konnten ihn erstmals kurz nach der Pause bezwingen. Jeremy Umberg brachte seine Mannschaft mit dem linken Fuß in Führung (47.). Es war sein erstes Saisontor.

Einseitige Begegnung

Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte schaltete der Aufstiegsaspirant blitzschnell um. Felix Weyhofen war der Torschütze in der 54. Minute. Die Elf von Tim Wilke drückte aufs 3:0, spielte aber zu kompliziert. So dauerte es bis zur 85. Minute, ehe Oliver Nowak einen Vorstoß veredelte und mit seinem siebten Treffer der laufenden Spielzeit den Schlusspunkt setzte.

Als Schiri Niklas Peuten die einseitige Begegnung beendete, war klar, dass der SV Budberg auch im vierten Spiel nach Rückrunden-Start ohne Gegentor geblieben ist. „Wir hatten in den kompletten 90 Minuten den Hut auf“, freute sich Coach Wilke über den nächsten Dreier. Er blieb seiner Linie treu und wollte das spannende Aufstiegsrennen nicht weiter thematisieren.

Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, bekommt’s der SV Budberg auf heimischem Kunstrasen mit dem um den Klassenerhalt spielenden Mülheimer FC zutun.