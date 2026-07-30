SV Budberg kommt nur langsam in Fahrt

Abgesehen von Stammtorhüter Marc Anders und Mittelfeldmann Ole Egging konnte der SV Budberg am Sonntag im Grevenbroicher Jupp-Breuer-Stadion beim SC Kapellen-Erft personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Beim 2:3 im Härtetest gegen einen ähnlich ambitionierten Landesligisten verzichtete Co-Trainer Matthias Prinz – anders als in den beiden vorherigen Testspielen – eine Stunde lang auf größere personelle Experimente.
Interessant wird sein, wie Cheftrainer Tim Wilke die schwerwiegenden Abgänge von Niklas Ueberfeld und Mike Terfloth auf Dauer kompensieren wird. Am Wochenende rückte Fynn Eckhardt auf die Sechserposition vor, während Jeremy Umberg hinten links verteidigte. Auf Ueberfelds bisheriger Abwehrseite begann Florian Mordt. Die externen Neuzugänge Noah Karschti (rechter Flügel) und Jannis Kipouros (zentrales Mittelfeld) wurden erst spät eingewechselt.
Ergebnisse werden während einer Sommervorbereitung in den seltensten Fällen überbewertet. Auch wenn der SVB wie schon häufiger in den vergangenen Jahren nur schwer aus den Startlöchern kommt, mahnte Prinz nach den erneut drei Gegentreffern zur Ruhe. „Wir sind noch nie Testspielmeister geworden. Die Jungs können den Schalter sehr gut umlegen und werden am 16. August wieder bei 100 Prozent sein. Wichtig war, dass wir nach den starken 60 Minuten gegen Uerdingen wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben“, sagte der Wilke-Assistent.
Nach dem nächsten Test am kommenden Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden hat der Landesliga-Vizemeister für den 8. August kurzfristig ein weiteres Duell beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II eingeschoben. Dort sollen vor allem die Spieler zum Einsatz kommen, die bislang nur wenig Spielzeit erhalten haben oder nach Verletzungen noch Spielpraxis benötigen.
Dann wird auch Tim Wilke nach seinem Urlaub wieder die Kommandos übernehmen. Am 9. August steigt die Generalprobe gegen den Hamminkelner SV, ehe es eine Woche später im Heimspiel gegen den VfB Speldorf erstmals wieder um Landesliga-Punkte geht.