SV Budberg kommt nur langsam in Fahrt

Nach dem nächsten Test am kommenden Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden hat der Landesliga-Vizemeister für den 8. August kurzfristig ein weiteres Duell beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II eingeschoben. Dort sollen vor allem die Spieler zum Einsatz kommen, die bislang nur wenig Spielzeit erhalten haben oder nach Verletzungen noch Spielpraxis benötigen.

Dann wird auch Tim Wilke nach seinem Urlaub wieder die Kommandos übernehmen. Am 9. August steigt die Generalprobe gegen den Hamminkelner SV, ehe es eine Woche später im Heimspiel gegen den VfB Speldorf erstmals wieder um Landesliga-Punkte geht.