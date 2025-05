SV Budberg klärt weitere Trainerfrage

Tim Wilke, Trainer des Landesligisten SV Budberg, zeigte sich in den Tagen vor dem letzten Spieltag tiefenentspannt. Traditionell hatte er die Mannschaft in der Woche vor dem Saisonabschluss beim VfB Speldorf am Sonntag (15 Uhr) zum gemeinsamen Danke-Essen mit Kaltgetränken eingeladen, Spielerfrauen inklusive.