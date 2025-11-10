SV Budberg kassiert späten Nackenschlag

Der SV Budberg blieb auch im vierten Landesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Eine Woche nach dem 1:5-Heimdebakel gegen den ESC Rellinghausen kam die Mannschaft von Tim Wilke im Auswärtsspiel beim VfB Speldorf nur zu einem 2:2 (0:0)-Remis und rutschte in der Tabelle weiter ab. Der letzte Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Aufgrund eines angerückten Rettungswagens bei einem vorherigen Jugendspiel bei den Gastgebern wurde die Partie in Mülheim an der Ruhr eine Viertelstunde später angepfiffen. Der Trainer brachte mit Kapitän Jan Luca Häselhoff in der Innenverteidigung für Tim Beerenberg sowie Simon Kömpel und Jeremy Umberg für den erkrankt fehlenden Felix Weyhofen sowie Lennart Hahn drei Neue in der Startelf.

Die ersten 20 Minuten gehörten klar dem VfB, der unter anderem am Aluminium scheiterte. Der SVB kam danach besser und druckvoller ins Spiel, verpasste die Führung nach Wiederanpfiff knapp. In Folge einer Ecken-Flut fiel das 1:0 für Speldorf durch Yassin Merzagua (54.). Bitter für die Gäste: Ein Foul auf der anderen Seite wurde zuvor nicht gepfiffen.

Joker Lennart Hahn war es, der die Budberger mit seinem zweiten Saisontor nach Vorlage von Fynn Eckhardt per Kopf zurück in die Partie brachte (70.). Häselhoff drückte einen weiteren Standard in der Schlussphase zum 2:1 über die Line (84.). Den Schlusspunkt setzte Athanasios Tsourakis in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Weil in Speldorf wegen der Anwohner nur die Hälfte aller Flutlichter angemacht werden dürfen und die Teams auf Wunsch der Hausherren dunkelgrüne und schwarze Trikots trugen, sprach Wilke im Nachgang von „bedenklichen Umständen“ rund um das Spiel. „Das war zwar in keinster Weise spielentscheidend. Die Bedingungen waren zwar für beide die gleichen. Aber so macht Fußball keinen Spaß.“

Gute Bereitschaft und Emotionalität

Mit dem Auftritt konnte der Coach am Ende des Tages trotz des späten Nackenschlags zufrieden sein. „Es war klar, dass es nach der letzten Woche ein schweres Spiel wird. Auch wenn es sich wie ein Punktverlust anfühlt und es fußballerisch sicher noch Luft nach oben gibt, war es von der Bereitschaft und Emotionalität her gut. Wir waren am Ende leider nicht abgezockt genug“, so das Fazit des 50-Jährigen.

Am kommenden Sonntag geht es für den SVB mit dem Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck weiter. In der Tabelle wurde die Wilke-Elf vom Aufsteiger aus Katernberg überholt, belegt Rang sechs und liegt nun neun Zähler hinter Spitzenreiter VfB Bottrop.

Es spielten: Delgado; Kömpel (75. L. Weyhofen), Häselhoff, La. Severith, Umberg Eckhardt, Egging, Mordt (65. Hahn), Hochbaum, Nowak (79. Jansen), Paul.