SV Budberg kassiert nächsten Nackenschlag, bleibt aber Erster

Tim Wilke wollte mit einem guten Gefühl in die Karnevalspause gehen. Doch mit dem 1:5 (1:3)-Debakel beim VfB Bottrop kassierte der Spitzenreiter die zweite Landesliga-Auswärtsniederlage in Folge.

Rabenschwarzer Tag

Wilke musste sich nach den 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz im Bottroper Jahnstadion lange zurückerinnern, wann seine Mannschaft letztmals einen so rabenschwarzen Tag erwischte wie am Wahl-Sonntag. „Wir waren über 90 Minuten gnadenlos unterlegen – egal, was wir probiert haben“, sagte der Trainer zur schlechtesten Saisonleistung. Er brachte im Vergleich zum Heimsieg gegen Moers Florian Mordt und Jeremy Umberg für den verletzten Fynn Eckhardt und Kapitän Jan Luca Häselhoff. Tim Ulrich lief als zweiter Stürmer neben Moritz Paul auf.