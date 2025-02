SV Budberg kassiert in Rellinghausen erste Saison-Pleite

Ausgerechnet zum Restrunden-Start der Landesliga hat der SV Budberg am Sonntag seine erste Saisonpleite einstecken müssen. Beim ESC Rellinghausen unterlag der Tabellenführer mit 1:4 (0:2). Kapitän Jan Luca Häselhoff erzielte das einzige Tor. Warum Winter-Zugang Tim Ulrich schon in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde.

Tim Wilke schickte in Essen genau die Elf auf den Kunstrasen, mit der unter der Woche zu rechnen war. Mike Terfloth war rechtzeitig aus dem Urlaub zurück. Doch der gesamte Defensivblock um den Routinier verteidigte ungewohnt luftig und hatte massive Probleme mit den gefährlichen Bällen des ESC in die Tiefe. Alle vier Gegentore fielen so beinahe nach dem selben Muster.