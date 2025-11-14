Weyhofen kehrt beim SVB zurück. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Budberg kann wieder auf zwei wichtige Spieler bauen Der Landesligist will nach vier Spielen ohne Sieg unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Da trifft es sich gut, dass zwei Leistungsträger wieder zur Verfügung stehen. Das fordert Trainer Tim Wilke von seiner Mannschaft.

Kompaktheit, Leidenschaft, Bereitschaft, Galligkeit, Effizienz im Umschaltspiel – diese Tugenden prägen das Spiel des SV Budberg seit dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2023. Eigenschaften, die beim 1:5 im vergangenen Heimspiel gegen den ESC Rellinghausen noch gänzlich gefehlt hatten. Zuletzt waren sie beim 2:2 beim VfB Speldorf trotz des späten Ausgleichs und der schwierigen Flutlichtverhältnisse wieder deutlich erkennbar.

Budberger Durststrecke So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg SG Essen-Schönebeck Schönebeck 15:00 live PUSH

„Die Richtung stimmt. Das Beste war, dass die Jungs richtig sauer auf sich selbst waren“, sagt Trainer Tim Wilke, der darin ein wichtiges Zeichen von Anspruch und mannschaftlicher Geschlossenheit sieht. Immer wieder betont der Coach, dass der SV Budberg nur dann ein unangenehmer Gegner sei, wenn die genannten Zutaten sichtbar werden. Schon vor dem Traumstart in die Saison hatte Wilke gewarnt, dass Rückschläge kommen würden – Phasen, in denen der SVB nicht dauerhaft mit der Spitzengruppe mithalten könne. Ein Grund für die vier sieglosen Spiele in Serie, die den SV Budberg auf Rang sechs zurückfallen ließen, war auch die angespannte Personalsituation. Dennoch bleibt die Stimmung mit Blick auf die Tabelle entspannt. Gerade den jungen, unerfahrenen Spielern fehle in engen Partien manchmal die nötige Abgebrühtheit, um Führungen wie zuletzt in Mülheim konsequent über die Zeit zu bringen.