SV Budberg kann wieder auf zwei wichtige Spieler bauen

Kompaktheit, Leidenschaft, Bereitschaft, Galligkeit, Effizienz im Umschaltspiel – diese Tugenden prägen das Spiel des SV Budberg seit dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2023. Eigenschaften, die beim 1:5 im vergangenen Heimspiel gegen den ESC Rellinghausen noch gänzlich gefehlt hatten. Zuletzt waren sie beim 2:2 beim VfB Speldorf trotz des späten Ausgleichs und der schwierigen Flutlichtverhältnisse wieder deutlich erkennbar.
„Die Richtung stimmt. Das Beste war, dass die Jungs richtig sauer auf sich selbst waren“, sagt Trainer Tim Wilke, der darin ein wichtiges Zeichen von Anspruch und mannschaftlicher Geschlossenheit sieht. Immer wieder betont der Coach, dass der SV Budberg nur dann ein unangenehmer Gegner sei, wenn die genannten Zutaten sichtbar werden. Schon vor dem Traumstart in die Saison hatte Wilke gewarnt, dass Rückschläge kommen würden – Phasen, in denen der SVB nicht dauerhaft mit der Spitzengruppe mithalten könne.
Ein Grund für die vier sieglosen Spiele in Serie, die den SV Budberg auf Rang sechs zurückfallen ließen, war auch die angespannte Personalsituation. Dennoch bleibt die Stimmung mit Blick auf die Tabelle entspannt. Gerade den jungen, unerfahrenen Spielern fehle in engen Partien manchmal die nötige Abgebrühtheit, um Führungen wie zuletzt in Mülheim konsequent über die Zeit zu bringen.
Immerhin gibt es gute Nachrichten: Wilke kann am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen die auf Rang 14 stehende SG Essen-Schönebeck wieder auf zwei wichtige Leistungsträger setzen. Linksaußen Felix Weyhofen, zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen, kehrt ebenso zurück wie Mike Terfloth. Der 32-Jährige wurde seit dem 11. Oktober aufgrund seiner Knöchelprobleme schmerzlich vermisst – besonders in der Schaltzentrale auf der Doppelsechs, wo der Routinier viel Präsenz und Ruhe ausstrahlt.
Auch Rechtsverteidiger Niklas Ueberfeld, der seit Wochen an einer Schulterverletzung laboriert und zuletzt durch Startelfdebütant Simon Kömpel ersetzt wurde, macht weitere Fortschritte. Zudem ist Torhüter Marc Anders nach seinen Schienbeinproblemen wieder ins Training eingestiegen. Die hohe Belastung und fehlende Frische sei in den vergangenen Wochen spürbar gewesen. „Jetzt bekommen wir wieder mehr Alternativen“, so Wilke.
Mit Blick auf die letzten vier Wochen der Hinrunde gibt der Trainer nun die Richtung vor: „Wir wollen die positiven Eindrücke aus der zweiten Halbzeit in Speldorf mitnehmen und den Endspurt des Jahres mit einem Dreier einläuten.“ Nun gehe es auch darum, fußballerisch wieder zu den eigenen Stärken zurückzufinden. „Wir haben die schwierigen Wochen ausgehalten. Jetzt müssen wir die positiven Dinge mitnehmen und wieder den Dreh bekommen“, fordert Wilke.