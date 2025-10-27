SV Budberg kann mit Remis leben

Unter schwierigen und ungewohnten Bedingungen auf einem durchnässten, tiefen Rasenplatz war der SV Budberg am elften Landesliga-Spieltag beim PSV Wesel-Lackhausen zu Gast, wo die Mannschaft von Tim Wilke in zwei Duellen seit dem Aufstieg bisher ungeschlagen blieb. Daran änderte sich auch am Sonntag nichts. Der SVB hoffte auf die Reaktion auf die zweite Saisonpleite gegen den VfB Bottrop, kam aber nach umkämpften 90 Minuten nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Trainer Wilke rotierte nach dem knappen Weiterkommen im Kreispokal-Achtelfinale wie erwartet zurück und nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Lorenz Delgado rückte zwischen den Pfosten, weil die Nummer eins Marc Anders aufgrund einer Schienbeinverletzung unter der Woche nicht trainieren konnte – Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Jeremy Umberg begann für den verletzten Benedict Vana hinten links, der Mittelfeldmann hat am Montag seinen nächsten Krankenhausbesuch vor sich und erwartet eine zeitnahe Diagnose.

Mike Terfloth fehlte im Aufgebot, Lennart Hahn kehrte nach seiner kurzen privaten Pause als Joker ins Team zurück. Fynn Eckhardt rückte zurück auf die Doppelsechs neben Ole Egging, der den SVB mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter schon nach acht Minuten früh in Führung schoss. Oliver Nowak war gelegt worden.

Der PSV ließ sich davon nicht beeindrucken. Oliver Dryka nutzte Mitte der ersten Hälfte einen individuellen Fehler von Umberg zum Ausgleich(27.). Die abstiegsbedrohten Weseler traten robust auf und stellten die Budberger in intensiven Zweikämpfen vor Probleme. „Wir waren in der ersten Halbzeit gegen den Wind nicht gedankenschnell und haben uns den Schneid abkaufen lassen“, beklagte Wilke.

Trotz verspielter Führung herrscht kein Unmut

Zur Pause musste der Coach dann auch noch Moritz Paul vom Platz nehmen. Der Top-Torjäger war in den ersten 45 Minuten von seinen Gegenspielern schon enorm bearbeitet worden und musste in Folge eines Ellbogenschlags gegen den Kopf mit einem „Brummschädel“ in der Kabine bleiben.

Dennoch wurde der SVB gefährlicher, nach der zweiten verletzungsbedingten Auswechslung von Tim Beerenberg (Oberschenkelprobleme) kam die Dominanz und Struktur im Spiel der Budberger abhanden. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Delgado hielt den Punkt im Eins-gegen-eins mit einem Weseler am Ende noch fest.

„Es war personell schwierig, trotzdem sind wir mit dem Unentschieden zufrieden“, sagte Wilke. Neben Umberg stand auch Laurin Severith am Mittwoch in Lüttingen bereits 120 Minuten auf dem Platz, beiden war die fehlende Power ein Stück weit anzumerken.

Durch den knappen Bottroper Heimsieg gegen Hamborn beträgt der Rückstand auf Platz eins nach dem Wochenende vier Punkte. Der nächste Budberger Gegner, der Tabellenzweite aus Rellinghausen, unterlag Viktoria Goch im Parallelspiel mit 0:1.

Es spielten: Delgado; Mordt, Beerenberg (63. Berg), La. Severith (46. Hahn), Umberg (46. Dagdemir), Eckhardt, Nowak, Hochbaum, F. Weyhofen, Paul (46. Häselhoff).